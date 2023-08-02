Шокирующий случай в доме попечения: пожилой человек нанес своему соседу 20 колотых ран

«Я расскажу вам кое-что, но прошу сохранить полную анонимность, – попросил человек на другом конце провода. – Я не могу замаливать эту историю. Если мой родственник находится в доме попечения, я предполагаю, что с ним обходятся наилучшим образом!»

20 ножевых ран

В начале лето в расположенном в Харьюмаа Центре попечения Паункюла произошел шокирующий инцидент, когда один пожилой человек напал на другого с острым предметом.

«Одного пожилого клиента заселили в одну комнату с агрессивным человеком. Дело закончилось тем, что этот агрессивный сосед схватил острый предмет и ударим им свою жертву минимум 20 раз», – сказал источник.

Чем именно были нанесены колотые раны, неизвестно, но состояние потерпевшего было критическим.

Помощник руководителя Центра попечения Паункюла Хелен Кыйва признала, что описанный инцидент действительно имел место: «Все необходимые инстанции сразу же были оповещены о произошедшем. К настоящему моменту клиент вернулся к нам и его состояние здоровья оценивается как хорошее».

Более подробно комментировать произошедшее она не захотела, так как делом занимается полиция. «Нам очень жаль, что подобное случилось в наших стенах», – добавила она.

Клиенты Центра попечения Паункюла. Фото: Kermo Benrot

По словам связавшегося с журналистами человека, самое ужасное во всей этой ситуации то, что пострадавший человек был прикован к кровати. «По моим данным, он не мог самостоятельно двигаться, также этот человек не говорил, то есть у него не было возможности позвать на помощь или защититься от этого сумасшедшего. Как вообще такое возможно, что в доме престарелых не проверяют, каких клиентов заселяют в одну комнату?» – недоумевает он.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельд подтвердила, что полиция начала уголовное производство по статье «Физическое насилие». «Поскольку расследование находится в активной фазе, я не могу пока предоставить более подробную информацию», – объяснила она.