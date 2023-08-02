В Кишиневе автомобиль протаранил ворота посольства России

Полиция Молдовы задержала водителя легкового автомобиля, который рано утром 2 августа протаранил ворота российского посольства в Кишиневе.

«Сегодня утром, около 06:00, нам сообщили о возникновении в столице дорожно-транспортного происшествия, совершенного в результате наезда транспортного средства на препятствие. Прибывшая на место полиция установила, что мужчина за рулем Mercedes протаранил своим автомобилем ворота посольства Российской Федерации в Кишиневе, после чего скрылся с места ДТП», - сказано в сообщении МВД Молдовы.

В полиции Молдовы уточнили, что злоумышленник скрылся с места происшествия, но был задержан в пригороде, который находится в 20 километрах от российского посольства.

«Транспортное средство сразу же оказалось на пути к Страшенам (город на северо-западе от Кишинева - прим.ред.), но, несмотря на все требования полиции остановиться, водитель продолжил движение, разбив по пути еще два автомобиля (без жертв). Однако он был принудительно остановлен сотрудниками полиции в Страшенском районе, где в настоящее время проводятся все необходимые процессуальные действия», - уточнили в МВД республики.

Это не первый инцидент с российским диппредставительством в Кишиневе за последнее время. 2 июня со здания посольства был украден государственный влаг РФ, о чем сообщали сами дипломаты. О сегодняшнем инциденте с автомобильным тараном дипломаты РФ пока молчат.