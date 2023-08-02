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В Кишиневе автомобиль протаранил ворота посольства России

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Посол России в Молдове Олег Васнецов прибыл в штаб-квартиру Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова в Кишиневе. Молдова вызвала посла России в Кишиневе 25 июля 2023 года после того, как в СМИ появилось сообщение о том, что посольство установило шпионские устройства на своей крыше, сообщает министерство иностранных дел Молдовы.
Посол России в Молдове Олег Васнецов прибыл в штаб-квартиру Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова в Кишиневе. Молдова вызвала посла России в Кишиневе 25 июля 2023 года после того, как в СМИ появилось сообщение о том, что посольство установило шпионские устройства на своей крыше, сообщает министерство иностранных дел Молдовы. Фото: IMAGO / SNA

Неизвестный атаковал посольство РФ в Молдовы на автомобиле. Это не первый инцидент с дипмиссией Москвы после сообщений о том, что Кремль готовится дестабилизировать ситуацию в этой бывшей республике СССР.

Полиция Молдовы задержала водителя легкового автомобиля, который рано утром 2 августа протаранил ворота российского посольства в Кишиневе.

«Сегодня утром, около 06:00, нам сообщили о возникновении в столице дорожно-транспортного происшествия, совершенного в результате наезда транспортного средства на препятствие. Прибывшая на место полиция установила, что мужчина за рулем Mercedes протаранил своим автомобилем ворота посольства Российской Федерации в Кишиневе, после чего скрылся с места ДТП», - сказано в сообщении МВД Молдовы.

В полиции Молдовы уточнили, что злоумышленник скрылся с места происшествия, но был задержан в пригороде, который находится в 20 километрах от российского посольства.

«Транспортное средство сразу же оказалось на пути к Страшенам (город на северо-западе от Кишинева - прим.ред.), но, несмотря на все требования полиции остановиться, водитель продолжил движение, разбив по пути еще два автомобиля (без жертв). Однако он был принудительно остановлен сотрудниками полиции в Страшенском районе, где в настоящее время проводятся все необходимые процессуальные действия», - уточнили в МВД республики.

Это не первый инцидент с российским диппредставительством в Кишиневе за последнее время. 2 июня со здания посольства был украден государственный влаг РФ, о чем сообщали сами дипломаты. О сегодняшнем инциденте с автомобильным тараном дипломаты РФ пока молчат.

В феврале власти Молдовы заявляли, что в стране готовится государственный переворот, когда иностранные военные диверсанты могут атаковать государственные здания и взять заложников.

«Документы, полученные от наших украинских партнеров, демонстрируют документирование мест и логистических аспектов организации этих подрывных действий. Также план предполагает использование людей из-за пределов страны для насильственных действий. Например, материалы содержат инструкции о правилах въезда в Молдову для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Сербии и Черногории», - говорила зимой президент Молдовы Майя Санду.

Владимир Зеленский и Майя Санду.
Владимир Зеленский и Майя Санду. Фото: Daniel Mihailescu/AFP/Getty Images

После этого в стране прошли митинги пророссийской оппозиции, но попыток дестабилизации обстановки в стране не произошло.

В июле власти Молдовы приняли решение существенно сократить штат российского посольства в Кишиневе, до десяти дипломатов и 15 технических сотрудников. Решение объяснялось «многочисленными недружественными действиями» со стороны РФ.

Кишинев до сих пор не вернул контроль над территорией так называемой Приднестровской Молдавской республики (ПМР), части Молдовы вдоль границы с Украиной, которая является пророссийской территорией и куда рвалась российская армия после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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