В Кишиневе автомобиль протаранил ворота посольства России

Неизвестный атаковал посольство РФ в Молдовы на автомобиле. Это не первый инцидент с дипмиссией Москвы после сообщений о том, что Кремль готовится дестабилизировать ситуацию в этой бывшей республике СССР.
Полиция Молдовы задержала водителя легкового автомобиля, который рано утром 2 августа протаранил ворота российского посольства в Кишиневе.
«Сегодня утром, около 06:00, нам сообщили о возникновении в столице дорожно-транспортного происшествия, совершенного в результате наезда транспортного средства на препятствие. Прибывшая на место полиция установила, что мужчина за рулем Mercedes протаранил своим автомобилем ворота посольства Российской Федерации в Кишиневе, после чего скрылся с места ДТП», - сказано в сообщении МВД Молдовы.
В полиции Молдовы уточнили, что злоумышленник скрылся с места происшествия, но был задержан в пригороде, который находится в 20 километрах от российского посольства.
«Транспортное средство сразу же оказалось на пути к Страшенам (город на северо-западе от Кишинева - прим.ред.), но, несмотря на все требования полиции остановиться, водитель продолжил движение, разбив по пути еще два автомобиля (без жертв). Однако он был принудительно остановлен сотрудниками полиции в Страшенском районе, где в настоящее время проводятся все необходимые процессуальные действия», - уточнили в МВД республики.
Это не первый инцидент с российским диппредставительством в Кишиневе за последнее время. 2 июня со здания посольства был украден государственный влаг РФ, о чем сообщали сами дипломаты. О сегодняшнем инциденте с автомобильным тараном дипломаты РФ пока молчат.
В феврале власти Молдовы заявляли, что в стране готовится государственный переворот, когда иностранные военные диверсанты могут атаковать государственные здания и взять заложников.
«Документы, полученные от наших украинских партнеров, демонстрируют документирование мест и логистических аспектов организации этих подрывных действий. Также план предполагает использование людей из-за пределов страны для насильственных действий. Например, материалы содержат инструкции о правилах въезда в Молдову для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Сербии и Черногории», - говорила зимой президент Молдовы Майя Санду.
После этого в стране прошли митинги пророссийской оппозиции, но попыток дестабилизации обстановки в стране не произошло.
В июле власти Молдовы приняли решение существенно сократить штат российского посольства в Кишиневе, до десяти дипломатов и 15 технических сотрудников. Решение объяснялось «многочисленными недружественными действиями» со стороны РФ.
Кишинев до сих пор не вернул контроль над территорией так называемой Приднестровской Молдавской республики (ПМР), части Молдовы вдоль границы с Украиной, которая является пророссийской территорией и куда рвалась российская армия после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.