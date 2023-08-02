Ильмар Рааг ⟩ Получение прибыли за счет воюющих солдат является преступлением. Украина ужесточает правила

Поэтому, если у украинского солдата есть хороший друг в Эстонии (или где-нибудь на Западе), он без всякого обмана попросит для себя самые качественные брюки. Но они действительно стоят в 2-3 раза дороже, чем большинство обмундирования, которое можно купить в Константиновке (желающие могут посмотреть цены на марки UF-Pro, Cry Precision, Taiga, хотя чаще всего в Украине покупают чуть более дешевую, но такую же качественную одежду). Кроме того, регулярные части Сил обороны Эстонии, как правило, не одеваются в одежду от подобных элитных марок.

Как доказать?

Но все же, если у вас есть друзья, которые хотят предложить украинским бойцам самое лучшее, то это не запретная идея. SAB UA ежедневно общается со своими военными партнерами и знает, что от них хотят. И вот мы подошли к патовой ситуации. Стоим мы в части, а офицер снабжения смотрит на нашу приемо-сдаточную ведомость и говорит, что по закону он не может принять эти штаны. «Меня посадят, если я подпишу эту бумагу», - говорит он.

Но эстонцы отвечают: «Если у нас не будет подписи и печати о том, что украинская армия приняла эти вещи, то мы сядем в тюрьму». В Эстонии наверняка есть люди, которые считают, что мы продали все это оборудование где-то на черном рынке».