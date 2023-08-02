Война учит нас тому, что экономика всегда парадоксальна, пишет эксперт по стратегической коммуникации и член Кайтселийта Ильмар Рааг.
Ильмар Рааг ⟩ Получение прибыли за счет воюющих солдат является преступлением. Украина ужесточает правила
Многие хотели бы начать тему войны и экономики с проклятий в адрес производителей оружия, потому что именно эти люди богатеют за счет войны. Знаете, это слишком упрощенно, чтобы вообще об этом говорить. Война учит нас тому, что экономика всегда парадоксальна. На этот раз я говорю о феномене Украины, который можно было бы предвидеть, но реальность, конечно, удивляет.
Украина действительно борется с коррупцией
Вот уже несколько месяцев волонтеры-помощники украинской армии получают сообщения о том, что в стране проводится инвентаризация вооруженных сил и ужесточаются всевозможные правила учета. На прошлой неделе в один из батальонов их партнеров прибыли три грузовика эстонской организации помощи SAB UA. Разумеется, машины были набиты всякой всячиной, которую просили солдаты. Среди них, например, обмундирование. SAB UA, как очень ответственная организация, аккуратно перечислила эти вещи в декларации, указав также стоимость каждого предмета.
Также там имелась приписка, что речь идет о пожертвовании, за которое не будут брать деньги. И пожертвование не может быть продано или использовано каким-либо другим коммерческим способом. Таким образом, можно было показать эстонским жертвователям цену, за которую что-то было куплено. Теперь предстоял последний шаг в процессе отчетности. Украинская сторона должна была подписать документ, подтверждающий, что все вещи были аккуратно учтены в балансе армии. То есть все бумаги должны были подтвердить, что ничего не пропало.
Неожиданно эта система не сработала. Тем временем было принято правило, согласно которому армия не могла учитывать на балансе имущество, цена которого значительно превышала рыночную стоимость аналогичного имущества в Украине. Это правило действовало даже в том случае, если в документе о пожертвовании было указано, что деньги за него не будут браться. Это по-своему очень логично.
Например, если в Украине можно было купить армейские штаны за 30 евро, а теперь на баланс армии хотят поставить брюки за 150 евро, то недоброжелатель может заподозрить, что на самом деле были куплены штаны за 30 евро, а заявленная в документах более высокая сумма была просто поделена между покупателем и поставщиком. Такое правило придумано не на пустом месте, ведь всего полгода назад разразился скандал, когда украинская армия закупала продовольствие по цене в два-три раза ниже рыночной. Естественно, на таких государственных закупках были сделаны миллионы.
Общество было шокировано, армия отреагировала. Наживаться за счет воюющих солдат преступно. Отсюда и изменения в правилах.
Другая сторона медали
Однако у медали есть и другая сторона. Командир батальона по экипировке объяснил, что солдаты, по возможности, хотят иметь качественную одежду, которая будет служить долго. Менее чем в 10 км от Бахмута находится город Константиновка, где есть несколько магазинов, торгующих широким ассортиментом военного снаряжения.
Да, там можно купить многослойные штаны за 30 евро, но, как говорят солдаты, у них быстро расходятся швы. Поэтому признанные западные марки ценятся именно за их долговечность. Конечно, все солдаты могут носить и штаны, и футболки, выданные государством, но они тоже быстро изнашиваются, когда солдатам в штурмовых подразделениях приходится постоянно прыгать и ползать.
Поэтому, если у украинского солдата есть хороший друг в Эстонии (или где-нибудь на Западе), он без всякого обмана попросит для себя самые качественные брюки. Но они действительно стоят в 2-3 раза дороже, чем большинство обмундирования, которое можно купить в Константиновке (желающие могут посмотреть цены на марки UF-Pro, Cry Precision, Taiga, хотя чаще всего в Украине покупают чуть более дешевую, но такую же качественную одежду). Кроме того, регулярные части Сил обороны Эстонии, как правило, не одеваются в одежду от подобных элитных марок.
Как доказать?
Но все же, если у вас есть друзья, которые хотят предложить украинским бойцам самое лучшее, то это не запретная идея. SAB UA ежедневно общается со своими военными партнерами и знает, что от них хотят. И вот мы подошли к патовой ситуации. Стоим мы в части, а офицер снабжения смотрит на нашу приемо-сдаточную ведомость и говорит, что по закону он не может принять эти штаны. «Меня посадят, если я подпишу эту бумагу», - говорит он.
Но эстонцы отвечают: «Если у нас не будет подписи и печати о том, что украинская армия приняла эти вещи, то мы сядем в тюрьму». В Эстонии наверняка есть люди, которые считают, что мы продали все это оборудование где-то на черном рынке».
На всякий случай повторяют друг другу, что Украина получает эти вещи за 0 евро. Какая разница украинцам, по какой цене они были куплены в Эстонии. Но представитель Украины заявляет: «К сожалению, не я придумал эти правила. Вы сами написали в акте передачи цену приобретения, которая выше нашей средней рыночной цены». Эстонцы снова отвечают: «Но мы должны показать нашим жертвователям, куда ушли их пожертвования. Если мы укажем меньшую стоимость, то с нас спросят, на что мы потратили оставшиеся деньги».
Затем офицер снабжения звонит командиру батальона, так как не хочет принимать решение самостоятельно. Но командир батальона не берет трубку, потому что он руководит боем. Очень ожесточенный бой. Наконец, кто-то берет трубку, и офицер снабжения говорит: «Эстонцы проехали 3000 километров, чтобы передать нам нам хорошие вещи, но мы не можем по закону принять их на свой баланс».
Проходит несколько часов. Где-то в штабе тыла начинает работать батальонный юрист. Да, в некоторых батальонах есть такой человек. Эстонцы сидят в машине, а на улице льет дождь. С фронта доносятся звуки артиллерии. Для ясности следует отметить, что партия состоит не только из обмундирования.
Большую часть груза составляют другие, весьма практичные предметы. Например, наборы для ремонта автомобилей. Курьер отправляется в вышестоящий штаб, где решают, можно ли еще поставить на баланс такое качественное пожертвование. Складывается ощущение, что никто не хочет брать на себя ответственность. Эстонцы опять с каменным лицом. Без подписи и печати они не могут вернуться. Через три часа приезжает курьер с оформленными документами. Грохот снарядов стихает. На этот раз битва выиграна.
Перед душевным прощанием офицер снабжения успевает рассказать о том, разрастается бюрократия. Серьезный вопрос – утилизация потерянной в бою техники. Например, беспилотники. Когда российские средства радиоэлектронной борьбы похищают украинский беспилотник, начинается бухгалтерская неразбериха. Как доказать, что беспилотник попал в руки России, а не был продан на черном рынке?
Заключение
Все это очень сложно, и оценка зависит от точки зрения. С одной стороны, я на собственном опыте, не в одной воинской части, видел, как с коррупцией борются с помощью ужесточения правил. Я считаю, что это имеет определенный эффект. В каком-то смысле эти правила нужны.
С другой стороны, офицерам-фронтовикам кажется, что киевские чиновники придумывают правила, которые не имеют ничего общего с реальной жизнью (звучит знакомо, я пока не знаю армии, в которой не было бы подобных историй с командирами).
Реальная жизнь, однако, в итоге порождает параллельную вселенную. Поскольку солдаты получают неплохую по украинским меркам зарплату, то очень многие из них фактически тратят ее на собственное снаряжение. Если же покупается за свой счет, то это никак не является проблемой армейского баланса. Более того, солдаты часто сами собирают деньги на покупку техники, которая нужна постоянно. Поскольку солдаты рассредотачиваются по разным местам, многие из них платят за квартиры, которые снимают парами. Да, к моему удивлению, солдаты не занимают просто так брошенные дома. Так, в Константиновке, например, можно снять двухкомнатную квартиру за 300 евро. То есть условия жизни едва ли лучше, чем у некоторых других солдат.
В итоге я прогнозирую, что через какое-то время люди, наверное, все-таки начнут учитывать, что пожертвование им достается бесплатно. Но пока что возможны сюрпризы.