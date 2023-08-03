ЕВГЕН ЦЫБУЛЕНКО ⟩ Война в Украине – это дело рук Путина или русского народа?

Попробуем разобраться. Сразу оговорюсь, что под русским народом подразумевается политическая общность людей, живущих в России, а не этническая принадлежность. Я сейчас даже не буду ссылаться на многочисленные соцопросы, которые однозначно показывают, что абсолютное большинство россиян войну поддерживают. Потому что сразу прибегут доброхоты, которые начнут рассказывать, что соцопросам в России верить нельзя, полностью игнорируя тот факт, что соцопросы проводят среди русских и за пределами государства агрессора.

Посмотрим на факты: на данный момент Офис генпрокурора Украины официально зарегистрировал 98063 (!) военных преступлений (да, это почти сто тысяч, и это число каждый день растет, актуальный показатель можно проверить на официальном сайте ведомства, где размещена возбновляемая таблица с количеством преступлений, доступная и на английском), и это только то, что удалось оформить в основном на освобожденных территориях. Что творится на оккупированных - можно только догадываться, но цифру можно спокойно множить на два-три.

Одни только массовые захоронения под Мариуполем, которые видно со спутников, говорят о многом. И это уже даже не о поддерживаю/не поддерживаю войну, а именно о военных преступлениях. Обвинить украинскую прокуратуру в каких-то манипуляциях тоже не получится, так как в Украине уже работают эксперты Международного уголовного суда и многочисленные международные организации, которые участвуют в сборе информации.