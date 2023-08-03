ЕВГЕН ЦЫБУЛЕНКО ⟩ Война в Украине – это дело рук Путина или русского народа?

Когда на десятом году русско-украинской войны, после полутора лет полномасштабного вторжения кто-то продолжает утверждать, что это война Путина, а русский народ как бы и ни при чем, только острее встает вопрос: есть ли предел человеческого инфантилизма? Тем более, что этот тезис активно продвигается российской «либеральной» псевдооппозицией и до сих пор достаточно популярен среди наших западных партнеров, пишет юрист и публицист Евген Цыбуленко.
Попробуем разобраться. Сразу оговорюсь, что под русским народом подразумевается политическая общность людей, живущих в России, а не этническая принадлежность. Я сейчас даже не буду ссылаться на многочисленные соцопросы, которые однозначно показывают, что абсолютное большинство россиян войну поддерживают. Потому что сразу прибегут доброхоты, которые начнут рассказывать, что соцопросам в России верить нельзя, полностью игнорируя тот факт, что соцопросы проводят среди русских и за пределами государства агрессора.
Посмотрим на факты: на данный момент Офис генпрокурора Украины официально зарегистрировал 98063 (!) военных преступлений (да, это почти сто тысяч, и это число каждый день растет, актуальный показатель можно проверить на официальном сайте ведомства, где размещена возбновляемая таблица с количеством преступлений, доступная и на английском), и это только то, что удалось оформить в основном на освобожденных территориях. Что творится на оккупированных - можно только догадываться, но цифру можно спокойно множить на два-три.
Одни только массовые захоронения под Мариуполем, которые видно со спутников, говорят о многом. И это уже даже не о поддерживаю/не поддерживаю войну, а именно о военных преступлениях. Обвинить украинскую прокуратуру в каких-то манипуляциях тоже не получится, так как в Украине уже работают эксперты Международного уголовного суда и многочисленные международные организации, которые участвуют в сборе информации.
Учитывая размер российской группировки, это означает, что практически каждый российский военный на всех уровнях - солдаты и сержанты, младшие и старшие офицеры, генералы, верховный главнокомандующий (срочники, мобики, кадровые) - совершал индивидуально или в составе своего подразделения военные преступления. Это обычные сыновья, братья, отцы, мужья.
Если посмотреть список военных преступлений, который можно найти, например, в статье 8 Статуте Международного уголовного суда, то мы увидим, что не существует такого военного преступления, которое бы массово не совершали российские оккупанты, начиная от убийств гражданских лиц, изнасилований и воровства унитазов и собачьих будок (и это не фигура речи) простыми солдатами и заканчивая целенаправленным уничтожением критической гражданской инфраструктуры на стратегическом уровне и воровством детей в форме государственной политики, за что, к слову, Международный уголовный суд уже выписал Путину ордер на арест.
Любому, кто посмеет заявить, что это война Путина, просто стоит обратить внимание на эту статистику и прекратить отрицать очевидное. Вот и все. Потому что отрицать это в свете вышеизложенного может либо лжец, либо, уж извините, совершенно заблудший человек. Как я уже неоднократно писал, Путин - не причина заболевания общества, а конечный этого больного общества продукт.