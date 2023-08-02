Uber впервые в истории вышла в прибыль

Во втором квартале года компания Uber заработала прибыль в размере 326 миллионов долларов, но вскоре после публикации этих результатов ее акции на фондовом рынке упали на шесть процентов.

Снижение, вероятно, было вызвано тем, что инвесторы ожидали рост квартальной выручки на уровне примерно 100 миллионов долларов.

Как сообщает TechCrunch, несмотря на это, прибыль Uber показывает, что инвестиции в предприятие с годами окупились.