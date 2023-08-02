Uber впервые в истории вышла в прибыль

Uber Technologies сообщила, что впервые вышла в прибыль, поскольку в последнее время интерес клиентов к совместным поездкам (райдшеринг) вырос, пишет американский новостной портал TechCrunch.
Во втором квартале года компания Uber заработала прибыль в размере 326 миллионов долларов, но вскоре после публикации этих результатов ее акции на фондовом рынке упали на шесть процентов.
Снижение, вероятно, было вызвано тем, что инвесторы ожидали рост квартальной выручки на уровне примерно 100 миллионов долларов.
Как сообщает TechCrunch, несмотря на это, прибыль Uber показывает, что инвестиции в предприятие с годами окупились.
Платформа для райдшеринга Uber была основана в 2009 году. Она запущена почти в 70 странах мира, включая Эстонию. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско.