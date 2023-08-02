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Вмешались спасатели: посреди города дети развели в шалаше костер

Tartu Postimees
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Margus Ansu

Во вторник днем спасатели получили сообщение, что в Тарту у спортивного центра A. le Coq дети разводят в шалаше костер.

Вызов поступил незадолго до 4 часов дня. К моменту прибытия спасателей костер был почти потушен, но они залили его остатки водой, чтобы обеспечить безопасность.

Дети, разводившие костер, к моменту приезда спасателей успели покинуть место происшествия. Спасатели напоминают родителям о необходимости разъяснять детям опасность костров и следить за тем, чем занимаются дети во время летних каникул.

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