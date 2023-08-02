Вмешались спасатели: посреди города дети развели в шалаше костер

Во вторник днем спасатели получили сообщение, что в Тарту у спортивного центра A. le Coq дети разводят в шалаше костер.
Вызов поступил незадолго до 4 часов дня. К моменту прибытия спасателей костер был почти потушен, но они залили его остатки водой, чтобы обеспечить безопасность.
Дети, разводившие костер, к моменту приезда спасателей успели покинуть место происшествия. Спасатели напоминают родителям о необходимости разъяснять детям опасность костров и следить за тем, чем занимаются дети во время летних каникул.