Промилле или корона? ⟩ Ученые усовершенствовали алкотестер для выявления коронавируса

Исследователи сначала протестировали устройство в лаборатории, используя три варианта Covid: WA1, Delta и Omicron. Они обнаружили, что его чувствительность сопоставима с другими электрохимическими методами обнаружения SARS-Cov-2. Затем они протестировали его на восьми пациентах, шесть из которых были Covid-позитивными, а двое – Covid-отрицательными. После того, как пациентам дали дунуть в прибор два, четыре и восемь раз, исследователи обнаружили, что устройство было точным, не давало ложноотрицательных результатов и что двух дуновений достаточно для выявления вируса.

По словам ученых, их новое устройство не только экономически выгодно, но и неинвазивно и для его использования не требуется специально обученный персонал. Кроме того, его можно адаптировать для обнаружения различных респираторных патогенов, в том числе новых вариантов Covid. В настоящее время исследователи работают над одновременным обнаружением нескольких переносимых по воздуху вирусов с помощью различных специфических наночастиц.

Новое устройство может произвести революцию в тестировании, особенно во время больших людских скоплений, таких как концерты или спортивные игры, которые рискуют перерасти в более масштабные мероприятия. Вместо трудоемкого тестирования дома, новое устройство, похожее на алкотестер, поможет быстро и без всяких затруднений выявить Covid.

«Оно похоже на алкотестер, который полиция использует для выявления алкогольного опьянения», - сказал соавтор исследования Джон Сиррито. - И, например, когда люди стоят в очереди на вход в больницу, на спортивную арену или на другое мероприятие, 15-минутные экспресс-тесты на антигены не практичны, а ПЦР-тесты требют еще больше времени. К тому же, домашние тесты точны лишь на 60-70 процентов и дают много ложноотрицательных результатов. Этот прибор обладает диагностической точностью».