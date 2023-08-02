По Таллинну продолжает бродить рысь: владельцам кошек стоит быть начеку

По его словам, осторожными должны быть живущие в городе владельцы домашних кошек, которых выпускают гулять, так как они могут стать пищей для рыси, передает Rus.ERR. «Рысь перемещается по довольно большой территории. Два дня назад ее видели бредущей ночью по улице Тоом-Кунинга в сторону здания французского посольства», – сказал Марко Олоп, добавив, что после этого о диком животном не сообщали.