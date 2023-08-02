По Таллинну продолжает бродить рысь: владельцам кошек стоит быть начеку

По центру Таллинна продолжает бродить рысь, сказал городской егерь Марко Олоп в передаче Ringvaade и дал несколько советов жителям, которые ее заметят.
По его словам, осторожными должны быть живущие в городе владельцы домашних кошек, которых выпускают гулять, так как они могут стать пищей для рыси, передает Rus.ERR. «Рысь перемещается по довольно большой территории. Два дня назад ее видели бредущей ночью по улице Тоом-Кунинга в сторону здания французского посольства», – сказал Марко Олоп, добавив, что после этого о диком животном не сообщали.
«Пугать ее точно нет смысла», – сказал егерь о том, что делать в случае, если повстречали в городе рысь. В такой ситуации необходимо позвонить по телефону 1247.