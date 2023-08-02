ДО И ПОСЛЕ ⟩ Как отремонтировать кухню загородного дома, не утратив при этом аутентичность интерьера?

Дизайнер интерьеров советует, как с честью выйти из этой ситуации и обновить кухню загородного дома, сохранив ее самобытный стиль.

Обычно ремонт загородного дома усложняет нестандартная планировка помещений и нежелание отказываться от некоторых вещей. Однако, по словам руководителя отдела дизайна интерьеров IKEA Eesti Педро Кастро, аутентичность загородного дома может стать отправной точкой для новых стильных и практичных решений. Он делится советами, которые следует учитывать при ремонте.

Используйте светлые и древесные тона

Даже если в вашем загородном доме большие окна, то растущие рядом деревья или кусты могут препятствовать попаданию света на кухню. Стены и потолки, облицованные деревом или окрашенные в интенсивный оттенок, также могут сделать комнату более темной. Поэтому мебель в загородном доме должна быть максимально легкой. Комнаты могут быть просторными, но чаще всего они обставлены массивной мебелью в традиционном стиле. Если мебель белая, даже большие предметы, например, громоздкий обеденный стол, будут казаться более легкими и яркими.

Фото: Ikea