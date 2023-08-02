На кухне всегда проводят много времени, как в постоянном жилище, так и в загородном доме. Но мебель и бытовая техника на наших дачах часто достались по наследству или привезены из городской квартиры, где ими давно не пользовались.
ДО И ПОСЛЕ ⟩ Как отремонтировать кухню загородного дома, не утратив при этом аутентичность интерьера?
Дизайнер интерьеров советует, как с честью выйти из этой ситуации и обновить кухню загородного дома, сохранив ее самобытный стиль.
Обычно ремонт загородного дома усложняет нестандартная планировка помещений и нежелание отказываться от некоторых вещей. Однако, по словам руководителя отдела дизайна интерьеров IKEA Eesti Педро Кастро, аутентичность загородного дома может стать отправной точкой для новых стильных и практичных решений. Он делится советами, которые следует учитывать при ремонте.
Используйте светлые и древесные тона
Даже если в вашем загородном доме большие окна, то растущие рядом деревья или кусты могут препятствовать попаданию света на кухню. Стены и потолки, облицованные деревом или окрашенные в интенсивный оттенок, также могут сделать комнату более темной. Поэтому мебель в загородном доме должна быть максимально легкой. Комнаты могут быть просторными, но чаще всего они обставлены массивной мебелью в традиционном стиле. Если мебель белая, даже большие предметы, например, громоздкий обеденный стол, будут казаться более легкими и яркими.
«Освещение в кухне и столовой тоже необходимо продумать. Помните, что правильное освещение делает комнату визуально больше. В большинстве случаев одного потолочного светильника недостаточно. Но электрические системы дачных домов часто ограничены по мощности. Поэтому вы можете использовать светильники с питанием от батареи или кабеля и штепсельной вилки, например, настенные и подвесные светильники, точечные светильники на клипсах или торшеры», - советует Кастро.
Создайте легкую кухню
Кухни в загородных домах, как правило, маленькие, и их трудно ремонтировать, так как все новые решения должны быть адаптированы к существующим сантехническим и электрическим системам.
«Комбинируя кухонные шкафы стандартных размеров, можно найти оптимальное решение даже для кухни с необычной планировкой. Сочетайте различные ящики и шкафы и создавайте практичные места для хранения продуктов и кухонной утвари. Чтобы придать вашей новой кухне более воздушный вид, добавьте к шкафам ножки, открытые полки и белые передние панели. Затем выберите рабочую поверхность, сочетающуюся с деревянными стенами и подоконниками. Таким образом, кухня оставит приятное и аккуратное впечатление и новая мебель не затмит оригинальность старого дома», - рекомендует дизайнер.
Кастро отмечает, что в небольших кухнях утварь и посуда часто занимают большую часть рабочей поверхности. Чтобы сэкономить место и сделать кухню более уютной, разумнее расположить вещи на стене. Для этого к стенам кухни можно добавить шкафы, дополнительные полки или стеллажи. Если кухня очень маленькая, вы можете выбрать технику меньшего размера, чем обычно: холодильник, который помещается под рабочей поверхностью, небольшую раковину и переносную плиту с двумя комфорками, которую в случае необходимости можно просто убрать в шкаф.
Не забывайте про памятные вещи
Ремонт загородного дома не означает, что нужно все выбрасывать. Наследие предков может стать важным акцентом, рассказывающим историю конкретного дома
«Разместите произведения искусства или декоративные предметы на сплошной светлой стене, и они будут лучше выделяться. Из старого льняного стеганого покрывала можно сшить декоративные наволочки, скатерти или салфетки, а очаровательные винтажные стулья особой формы сочетайте с новыми деревянными стульями разных стилей, цветов и очертаний. Это делает результат еще более особенным», - делится идеями Кастро.
Не стесняйтесь использовать стандартные решения
Владельцы дома с необычным пространственным решением часто считают, что функционально обставить их дом можно только необычной или сделанной на заказ мебелью. Однако стандартные решения, такие как модульная мебель и системы хранения, также могут быть адаптированы к индивидуальным потребностям.
Скошенные потолки, неровные стены, опорные стойки и лестницы часто встречаются в кухнях и других помещениях загородных домов. Но все эти кажущиеся узкие места можно легко обратить в свою пользу. Например, под лестницей можно оборудовать вместительную кладовку.
Для этого просто нужно комбинировать каркасы шкафов разных размеров, пока вы не будете удовлетворены результатом. Затем используйте в оформлении стен цвет мебели, и у вас получится единое целое», - говорит дизайнер интерьеров IKEA.
Он добавляет, что узкий навесной шкаф отлично подойдет для пустого, неиспользуемого угла или стены. Туда можно повесить дополнительные раскладные стулья и многое другое.