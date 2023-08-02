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Гараж сгорел дотла: крупный ночной пожар серьезно повредил жилой дом

LEPM
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В деревне Ийгасте в Валгамаа открытым пламенем горел гараж.
В деревне Ийгасте в Валгамаа открытым пламенем горел гараж. Фото: Lõuna päästekeskus

Сегодня ночью в деревне Ийгасте в Валгамаа открытым пламенем горел гараж, в результате чего загорелась стена соседнего дома.

Сообщение о пожаре в деревне Ийгасте поступило в Центр тревоги в 3:55. На момент прибытия спасателей открытым пламенем горел гараж, а также загорелась стена соседнего дома и куча досок. От сильного жара загорелись окна дома. Гараж был полностью уничтожен огнем. Также было повреждено около 25 метров еловой изгороди.

Причина пожара на данный момент неизвестна, электричества в гараже не было. В результате пожара никто из людей не пострадал.

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