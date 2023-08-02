Гараж сгорел дотла: крупный ночной пожар серьезно повредил жилой дом

Сообщение о пожаре в деревне Ийгасте поступило в Центр тревоги в 3:55. На момент прибытия спасателей открытым пламенем горел гараж, а также загорелась стена соседнего дома и куча досок. От сильного жара загорелись окна дома. Гараж был полностью уничтожен огнем. Также было повреждено около 25 метров еловой изгороди.