Гараж сгорел дотла: крупный ночной пожар серьезно повредил жилой дом

Сегодня ночью в деревне Ийгасте в Валгамаа открытым пламенем горел гараж, в результате чего загорелась стена соседнего дома.
Сообщение о пожаре в деревне Ийгасте поступило в Центр тревоги в 3:55. На момент прибытия спасателей открытым пламенем горел гараж, а также загорелась стена соседнего дома и куча досок. От сильного жара загорелись окна дома. Гараж был полностью уничтожен огнем. Также было повреждено около 25 метров еловой изгороди.
Причина пожара на данный момент неизвестна, электричества в гараже не было. В результате пожара никто из людей не пострадал.