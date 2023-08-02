За семь месяцев этого года в ДТП погиб 31 человек

Всего в этом году произошло 893 серьезных ДТП, в которых, помимо 31 погибшего, пострадали 1012 человек.

Из несчастных случаев со смертельным исходом шесть были с участием пешеходов, в восьми произошли столкновения транспортных средств, 16 ДТП были с участием одного транспортного средства, а в одном случае произошло иное несчастье. Из пострадавших 147 были пешеходами, 320 пострадали из-за столкновения транспортных средств, 366 человек попали в ДТП с участием одного транспортного средства. 55 человек пострадали в иных несчастных случаях на дороге.

В июле произошло 204 серьезных ДТП, в которых 216 человек получили ранения, а шесть человек погибли. В июне произошло 172 серьезных аварии с 194 ранеными и шестью погибшими. В мае девять человек погибли и 203 получили травмы в 180 серьезных авариях. В апреле произошло 103 серьезных ДТМ: 119 травмированных и пятеро погибших. В марте в 82 тяжелых ДТП пострадали 85 человек, погибли пятеро, а в феврале в 70 серьезных авариях пострадали 70 человек, погибших не было. За первый месяц года произошло 82 серьезных ДТП, в которых 110 человек получили ранения и трое погибли.