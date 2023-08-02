МНЕНИЕ ⟩ Военный историк: роль Путина как президента деградировала

Солидарность Путина и российской элиты ослабла, роль Путина как политического лидера сильно деградировала.
Однако эта ситуация не означает, что элита планирует бунт против Путина, подобный организованному Пригожиным. Настроение безысходности и отчаяния характерно для фигур, движущихся по коридорам власти в России. У недовольных и сторонников альтернативной политики нет механизмов политического действия в России.
Российская элита раздроблена и все боятся за свое будущее, живут в постоянном страхе. Балансирующая роль Путина как президента слаба в российском обществе, но он по-прежнему играет роль «гаранта стабильности» для россиян. Стабильности в России давно нет, но и других механизмов урегулирования внутренних конфликтов тоже не придумали.
Представители российских силовых структур опасаются либерального реванша, технократы – репрессий, крупные бизнесмены – советизации экономики. Многим в России кажется, что только Путин может справиться со всеми рисками.
Настроение безысходности и отчаяния характерно для фигур, движущихся по коридорам власти в России.
Это политический паралич России, который является прямым следствием системы правления, построенной Путиным. Эта система запретила бизнес-элите заниматься политикой. Путин установил эти правила игры с самого начала своей власти.
Путин некомпетентен в финансовых вопросах, но и не доверяет экспертам. Он не видит рисков для российской экономики и энергетики и полностью отрицает, что начатая им война наносит ущерб российской экономике. Все это приводит к тому, что от Путина как президента ждут неверных решений в дальнейшем управлении страной. Это, в свою очередь, ведет к краху российской экономики, а вместе с ней и местной элиты.