МНЕНИЕ ⟩ Военный историк: роль Путина как президента деградировала

Решение о начале войны было принято Путиным единолично, исходя из его непонимания и неполной информации о том, что такое Украина и как поведет себя коллективный Запад в случае войны. Из-за этого, а также из-за его неспособности добиться быстрой победы над Украиной, он сейчас потерял большую часть своего авторитета в глазах российской элиты.

Неспособность Путина завершить войну в течение нескольких недель победой России коренным образом изменила ход внутриполитических процессов в России. Хотя российская элита вскоре оправилась от первоначального шока после начала войны и адаптировалась к новой реальности, ясно, что она понятия не имеет, что делать дальше с этой новой реальности.

Окончание войны и победа России стали давно потерянной мечтой, и Путин загнал себя в угол. Он непопулярен как среди тем, кто против войны, так и среди ее сторонников. По мнению последних, победа так и осталась мечтой, так как Путин слишком мягок и осторожен, не в силах нести то бремя, которое он взял на себя. Слабый лидер со слишком малой решительностью – таким видит Путина нынешняя российская «военная партия».