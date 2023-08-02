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МНЕНИЕ ⟩ Военный историк: роль Путина как президента деградировала

Юрий Кочинев
, военный историк
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Маска с изображением президента России Владимира Путина.
Маска с изображением президента России Владимира Путина. Фото: Postimees
  • Неспособность Путина быстро закончить войну коренным образом изменила внутриполитические процессы в
  • Российская элита не знает, как действовать в новой реальности
  • Лидерская роль Путина все больше деградирует, и он становится все более обременительным элементом

Поскольку начатая Путиным война с Украиной стала большой неожиданностью как для российской экономической, так и для бизнес-элиты, в России сложилась новая реальность – политический паралич, который может быть прекращен только победой Украины, пишет военный историк Юрий Кочинев.

Решение о начале войны было принято Путиным единолично, исходя из его непонимания и неполной информации о том, что такое Украина и как поведет себя коллективный Запад в случае войны. Из-за этого, а также из-за его неспособности добиться быстрой победы над Украиной, он сейчас потерял большую часть своего авторитета в глазах российской элиты.

Неспособность Путина завершить войну в течение нескольких недель победой России коренным образом изменила ход внутриполитических процессов в России. Хотя российская элита вскоре оправилась от первоначального шока после начала войны и адаптировалась к новой реальности, ясно, что она понятия не имеет, что делать дальше с этой новой реальности.

Окончание войны и победа России стали давно потерянной мечтой, и Путин загнал себя в угол. Он непопулярен как среди тем, кто против войны, так и среди ее сторонников. По мнению последних, победа так и осталась мечтой, так как Путин слишком мягок и осторожен, не в силах нести то бремя, которое он взял на себя. Слабый лидер со слишком малой решительностью – таким видит Путина нынешняя российская «военная партия».

Солидарность Путина и российской элиты ослабла, роль Путина как политического лидера сильно деградировала. Бездействие и апатия, проявленные во время восстания Пригожина, также ослабили роль Путина как главы государства и гаранта внутреннего баланса и стабильности.

Солидарность Путина и российской элиты ослабла, роль Путина как политического лидера сильно деградировала.

Однако эта ситуация не означает, что элита планирует бунт против Путина, подобный организованному Пригожиным. Настроение безысходности и отчаяния характерно для фигур, движущихся по коридорам власти в России. У недовольных и сторонников альтернативной политики нет механизмов политического действия в России.

Российская элита раздроблена и все боятся за свое будущее, живут в постоянном страхе. Балансирующая роль Путина как президента слаба в российском обществе, но он по-прежнему играет роль «гаранта стабильности» для россиян. Стабильности в России давно нет, но и других механизмов урегулирования внутренних конфликтов тоже не придумали.

Представители российских силовых структур опасаются либерального реванша, технократы – репрессий, крупные бизнесмены – советизации экономики. Многим в России кажется, что только Путин может справиться со всеми рисками.

Настроение безысходности и отчаяния характерно для фигур, движущихся по коридорам власти в России.

Это политический паралич России, который является прямым следствием системы правления, построенной Путиным. Эта система запретила бизнес-элите заниматься политикой. Путин установил эти правила игры с самого начала своей власти.

Путин некомпетентен в финансовых вопросах, но и не доверяет экспертам. Он не видит рисков для российской экономики и энергетики и полностью отрицает, что начатая им война наносит ущерб российской экономике. Все это приводит к тому, что от Путина как президента ждут неверных решений в дальнейшем управлении страной. Это, в свою очередь, ведет к краху российской экономики, а вместе с ней и местной элиты.

Таким образом, элита в России сталкивается со все более нарастающими проблемами и видит, что Путин не в состоянии адекватно оценить последствия войны и справиться с рисками, стоящими перед Россией.

Начав войну, Путин создал ситуацию, к которой он не был готов. Он не знает, как выйти из этой ситуации. Его система власти исключает коллективное принятие решений. Это самое слабое место системы.

Элита в России сталкивается со все более нарастающими проблемами и видит, что Путин не в состоянии адекватно оценить последствия войны и справиться с рисками, стоящими перед Россией.

Но российская элита учится защищать свои интересы и все меньше и меньше рассматривает Путина как социального балансира и защитника своих интересов. Стране нужен новый Путин, который мог бы быть «декоративным» главой государства. Большей части элиты очень хорошо подошла бы идеология законсервированного путинизма, возглавляемая новым наследником Путина.

Все это привело к тому, что в России Путин стал тягостным элементом для элиты в ее нынешнем виде. Российская элита вынуждена активизироваться и заниматься политикой, ища способы минимизировать влияние решений Путина на общество при сохранении путинизма как государственной системы. Это видится элите единственным способом не допустить возникновения новых бунтов в условиях углубляющегося экономического кризиса в России.

Общество находится в состоянии полного политического паралича. Такая агония прекратится только тогда, когда украинские силы одержат решительную победу над российскими оккупационными войсками, а репрессивный аппарат Путина больше не сможет обеспечивать функционирование развалившегося общества.

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