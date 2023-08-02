Прокурор требует взыскать денежный штраф с известного адвоката

По мнению прокурора, вина Намм состоит в заведомом нарушении в особо крупном размере установленного антикоррупционным законом ограничения действий. Прокурор считает вину доказанной и ходатайствует о взыскании денежного штрафа в размере 150 дневных ставок.

Прокурор не уточнил сумму, которую считает нужным требовать по взысканию.

Намм виновной себя не признает.

Ее защитник, присяжный поверенный Норман Аас, указал на судебном процессе, что обвинение против его клиентки является необоснованным и что она должна быть оправдана.

Присяжный поверенный Норман Аас заявил, что Намм не может быть обвинена в сознательном нарушении установленных в антикоррупционном законе ограничений в особо крупных размерах, так как не была и не является должностным лицом и не оказывала существенного влияния на процесс детального планирования.

Согласно обвинительному заключению, Кюллике Намм одновременно обслуживала интересы неправительственной организации Käsmu Majaka Sadama в процессе осуществления детального планирования порта Kясму, в то же время представляя интересы самоуправления Вихула (ныне Хальяла) в качестве должностного лица по оказанию юридических услуг.