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История ⟩ Паршивые овцы красного эстонского «парламента» в 1940 году

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Государственные изменники – делегация второго состава Государственной думы перед поездкой в Москву с просьбой включить Эстонию в состав Советского Союза. В центре первого ряда глава марионеточного правительства Йоханнес Варес.
Государственные изменники – делегация второго состава Государственной думы перед поездкой в Москву с просьбой включить Эстонию в состав Советского Союза. В центре первого ряда глава марионеточного правительства Йоханнес Варес. Фото: Tallinna linnaarhiiv

В правительстве Йоханнеса Вареса, который пришел к власти 21 июня 1940 года в результате организованного Советским Союзом государственного переворота, сразу же начались чистки, то же самое повторилось и в избирательном союзе коммунистов – Союзе трудового народа Эстонии – члены которого были «избраны» в Государственную думу на безальтернативных выборах 14-15 июля 1940 года. 83 года назад, 21 июля 1940 года, второй созыв Государственной думы принял решения, изменившие историю Эстонии.

Вечером 21 июня, в 22:15, по радио было объявлено о формировании правительства премьер-министра Йоханнеса Вареса. Вскоре после этого в «народном правительстве» произошло первое изменение. Уже 4 июля, когда президент Константин Пятс еще находился у власти, он подписал приказ об освобождении от должности министра юстиции Бориса Сеппа. Министр экономики Юхан Нихтиг (Нарма) продержался на своем посту до 25 августа.

НКВД арестовал Сеппа 25 ноября 1940 года по обвинению в подавлении революционного движения в буржуазной Эстонии, а также в других преступлениях. В качестве наказания ему назначили пять лет исправительно-трудового лагеря, Сепп умер 24 ноября 1942 года. Нарма был арестован 14 июня 1941 года. Его обвинили в принадлежности к партии «Союз отечества», он также был директором проправительственной газеты Uus Eesti. Нарма умер во время предварительного следствия 19 октября 1942 года в Свердловской области.

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