История ⟩ Паршивые овцы красного эстонского «парламента» в 1940 году

В правительстве Йоханнеса Вареса, который пришел к власти 21 июня 1940 года в результате организованного Советским Союзом государственного переворота, сразу же начались чистки, то же самое повторилось и в избирательном союзе коммунистов – Союзе трудового народа Эстонии – члены которого были «избраны» в Государственную думу на безальтернативных выборах 14-15 июля 1940 года. 83 года назад, 21 июля 1940 года, второй созыв Государственной думы принял решения, изменившие историю Эстонии.
Вечером 21 июня, в 22:15, по радио было объявлено о формировании правительства премьер-министра Йоханнеса Вареса. Вскоре после этого в «народном правительстве» произошло первое изменение. Уже 4 июля, когда президент Константин Пятс еще находился у власти, он подписал приказ об освобождении от должности министра юстиции Бориса Сеппа. Министр экономики Юхан Нихтиг (Нарма) продержался на своем посту до 25 августа.