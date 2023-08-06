История ⟩ Паршивые овцы красного эстонского «парламента» в 1940 году

Вечером 21 июня, в 22:15, по радио было объявлено о формировании правительства премьер-министра Йоханнеса Вареса. Вскоре после этого в «народном правительстве» произошло первое изменение. Уже 4 июля, когда президент Константин Пятс еще находился у власти, он подписал приказ об освобождении от должности министра юстиции Бориса Сеппа. Министр экономики Юхан Нихтиг (Нарма) продержался на своем посту до 25 августа.

НКВД арестовал Сеппа 25 ноября 1940 года по обвинению в подавлении революционного движения в буржуазной Эстонии, а также в других преступлениях. В качестве наказания ему назначили пять лет исправительно-трудового лагеря, Сепп умер 24 ноября 1942 года. Нарма был арестован 14 июня 1941 года. Его обвинили в принадлежности к партии «Союз отечества», он также был директором проправительственной газеты Uus Eesti. Нарма умер во время предварительного следствия 19 октября 1942 года в Свердловской области.