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Очередная мошенническая схема ⟩ На имя ничего не подозревавшего жителя Эстонии оформили огромный кредит

rus.postimees.ee
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В полицию в очередной раз поступило сообщение об интернет-мошенниках, на этот раз взявших крупный кредит на своей имя жертвы.

Во вторник было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что в июле проживающему на Сааремаа мужчине сообщили по телефону, что у него осталось в компании Blockchain 6500 евро, сообщила в среду пресс-служба Ляэнеской префектуры.

Чтобы получить деньги, мужчина сделал несколько переводов, но позже выяснилось, что на его имя был взят в Bondora кредит почти на 20 000 евро.

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