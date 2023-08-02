В полицию в очередной раз поступило сообщение об интернет-мошенниках, на этот раз взявших крупный кредит на своей имя жертвы.
Очередная мошенническая схема ⟩ На имя ничего не подозревавшего жителя Эстонии оформили огромный кредит
Во вторник было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что в июле проживающему на Сааремаа мужчине сообщили по телефону, что у него осталось в компании Blockchain 6500 евро, сообщила в среду пресс-служба Ляэнеской префектуры.
Чтобы получить деньги, мужчина сделал несколько переводов, но позже выяснилось, что на его имя был взят в Bondora кредит почти на 20 000 евро.