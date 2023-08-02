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Россия начинает масштабные учения в Балтийском море с применением оружия

rus.tvnet.lv
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Российский флот
Российский флот Фото: AFP/SCANPIX

В среду, 2 августа, Минобороны России объявило о начале военно-морских учений в Балтийском море, пишет Rus.tvnet.

В среду, 2 августа, в акватории Балтийского моря начинаются военно-морские учения «Океанский щит - 2023» под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом РФ адмирала Николая Евменова.

В учениях примут участие 30 боевых кораблей и катеров, 20 кораблей снабжения, 30 самолетов морской авиации и Воздушно-космических сил России и около 6 тысяч военнослужащих, говорится в сообщении.

«В ходе учений будут отработаны мероприятия по защите морских коммуникаций, перевозке войск и военных грузов, а также по обороне морского побережья», - отмечается в сообщении Минобороны РФ.

«Всего планируется провести более 200 боевых тренингов, в том числе с практическим применением оружия», - сообщили в российском ведомстве.

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