МНЕНИЕ ⟩ В Эстонии нужно в три раза повысить темпы реновации многоквартирных домов

Мы должны хотя бы втрое увеличить темпы реновации домов, чтобы у нас была возможность реновировать более 300 многоквартирных домов в год. Польза от этого была бы всеобъемлющей.

«Зеленый поворот» приходит навсегда

С новыми вещами всегда происходит так: разговоры вовсю идут, а содержание и действие за ними на успевают. Если говорить о зеленой революции на самом простом языке, то ее можно разделить на четыре части: во-первых, надо понять, как тратить меньше энергии и ресурсов, во-вторых, как производить энергию экологически чистым способом (первые два пункта сопровождаются ростом электрификации), в-третьих, как максимально перерабатывать все продукты, материалы и ресурсы, в-четвертых, как сохранить и восстановить окружающую среду и биологическое разнообразие.

Поговорим о первом пункте. Как экономить энергию? 40-50% потребляемой в Европейском союзе энергии расходуется на здания (больше при одних климатических условиях, меньше при других, также многое зависит от типа жилого фонда). Это означает, что большая часть энергии, которую мы производим и потребляем, идет на здания. Одним из видов деятельности, экономическую эффективность которого в канве зеленого поворота проще всего доказать, является реконструкция зданий, в результате которой дома нужно будет меньше отапливать зимой и меньше охлаждать летом.