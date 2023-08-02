МНЕНИЕ ⟩ В Эстонии нужно в три раза повысить темпы реновации многоквартирных домов

В Эстонии очень медленно идет реновация многоквартирных домов, на обслуживание которых сейчас уходит очень большое количество энергии, критически высказывается предприниматель Карла Аган.
Мы должны хотя бы втрое увеличить темпы реновации домов, чтобы у нас была возможность реновировать более 300 многоквартирных домов в год. Польза от этого была бы всеобъемлющей.
«Зеленый поворот» приходит навсегда
С новыми вещами всегда происходит так: разговоры вовсю идут, а содержание и действие за ними на успевают. Если говорить о зеленой революции на самом простом языке, то ее можно разделить на четыре части: во-первых, надо понять, как тратить меньше энергии и ресурсов, во-вторых, как производить энергию экологически чистым способом (первые два пункта сопровождаются ростом электрификации), в-третьих, как максимально перерабатывать все продукты, материалы и ресурсы, в-четвертых, как сохранить и восстановить окружающую среду и биологическое разнообразие.
Поговорим о первом пункте. Как экономить энергию? 40-50% потребляемой в Европейском союзе энергии расходуется на здания (больше при одних климатических условиях, меньше при других, также многое зависит от типа жилого фонда). Это означает, что большая часть энергии, которую мы производим и потребляем, идет на здания. Одним из видов деятельности, экономическую эффективность которого в канве зеленого поворота проще всего доказать, является реконструкция зданий, в результате которой дома нужно будет меньше отапливать зимой и меньше охлаждать летом.
В Эстонии насчитывается около 23 000 многоквартирных домов, из которых около 4000 находятся в удовлетворительном или хорошем состоянии (это новые или уже реновированные дома), около 5000 зданий ремонтировать нецелесообразно, а остальные примерно 14 000 домов можно было бы реновировать. В течение последних десяти лет ежегодно с помощью средств государства и Европейского союза проводится реновация около сотни многоквартирных домов. Если мы будем продолжать в том же темпе, нам потребуется 140 лет, чтобы отремонтировать 14 000 многоквартирных домов!
Реновация зданий, проводимая с целью сделать их более энергоэффективными, является инвестицией, обеспечивающей весьма разнообразные преимущества: она помогает снизить затраты на электроэнергию, улучшает внутренний климат зданий, поддерживает благосостояние людей с более низкими доходами, большинство из которых проживает в многоквартирных домах, реновация которых помогает сократить ежемесячные расходы на коммунальные услуги. И что еще очень важно: реновацией зданий в Эстонии занимаются в основном эстонские компании, и, согласно исследованиям, из каждого евро, инвестированного в реновацию, более 30% возвращается государству в виде налогов.
В общем, необходимость как можно быстрее сделать здания более энергоэффективными очевидна как никогда. Что же необходимо для того, чтобы значительно увеличить нынешние темпы реновации?
Амбициозность
Нужно заявить о больших амбициях. Задача-минимум может состоять в том, чтобы троекратно ускорить темпы реновации, чтобы вместо ста многоквартирных домов мы могли реновировать триста многоквартирных домов в год.
Деньги
До сих пор мы инвестировали почти 100 млн евро в год в реновацию из средств государства и ЕС, но при этом не имеется модели непрерывного финансирования, которая работала бы в течение всего года. Если мы хотим утроить количество реновируемых зданий, нам нужно утроить и сумму выделяемых на эти цели денег.
Поскольку речь идет об инвестировании, а не о текущих расходах, имеет смысл взять необходимую сумму в кредит. И здесь нужно принимать во внимание очень важный момент: деньги, вкладываемые государством в реновацию зданий, в основном оказываются нейтральны для бюджета. Это означает, что поддержка из государственного бюджета проекта реновации, которая обычно составляет 30-40% от общей стоимости, остается на том же уровне, что и налоговые поступления, полученные государством от реализации всего проекта реновации.
Кроме того, необходима договоренность с банками, чтобы они включали кредиты на ремонт многоквартирных домов в список своих т. н. «зеленых кредитов» с более выгодной процентной ставкой и с более длительным сроком возврата.
Масштабное техническое решение
Большую часть наших многоквартирных домов составляют так называемые «хрущевки» и другие дома, построенные по типовым проектам. Для их ремонта мы можем использовать модули заводской сборки, состоящие из стандартных технических решений и материалов. Эти модули имеют изоляционный слой, новые окна и вентиляцию. Они могут производиться эстонскими компаниями и устанавливаться поверх существующего здания так же просто, как это делается с кубиками Lego. Первые пилотные проекты уже запущены. С таким модульным производством мы можем значительно ускорить темпы ремонта, снизить стоимость, а также экспортировать эту продукцию и технологию.
Один проект реновации должен охватывать сразу несколько домов
Если мы продолжим действующую практику туров подачи ходатайств на реновацию в фонд Kredex, то по-прежнему в первую очередь будут реновироваться дома, в которых работает более инициативное квартирное товарищество. Однако с точки зрения снижения общих социальных затрат целесообразнее проводить реновацию десятков зданий «единым пакетом», делая проекты более крупными.
Для примера: возьмем десять одинаковых домов в Мустамяэ, сгененрируем подходящее техническое решение, согласуем со всеми твариществами совместный план реновации, организуем финансирование с помощью государства и банков и на каждый такой «большой пакет» найдем подрядчика через кокнурс. Это вызовет интерес к реновации домов и у более крупных строительных компаний, которые до сих пор старались избегать того, чтобы заниматься каждым квартирным товариществом в отдельности. Это означает слишком много головной боли при малом объеме работы.
Но вернемся к тому, с чего начали: залог успеха - в амбициях и их формулировании. Глядя на прозвучавшие недавно высказывания коалиционных политиков и одобренное выделение денежных сумм на ремонт зданий, я понимаю, что мы в целом продолжим прежнее «зеленое топтание», а не осуществим «зеленый поворот», который в действительности хотелось бы увидеть. Мне бы хотелось видеть амбиции!