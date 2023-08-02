Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в интервью агентству «Интерфакс Украина» заявил, что, по его мнению, Украина может стать членом альянса даже с временно оккупированной территорией.
Для подписчиков
Бывший посол США: Украина может вступить в НАТО даже с временно оккупированной территорией
Отмечая растущее понимание союзниками того, что война может закончиться только с вступлением Украины в НАТО, Даалдер сказал: «Альтернативы нет. Дилемма заключается в следующем: если вы связываете членство с окончанием войны, что многие бы хотели, и, откровенно говоря, президент Зеленский это сказал, вы даете России стимул продолжать эту войну. Но теперь есть более глубокое понимание того, что реальность членства в НАТО может изменить характер конфликта, превратив его из военного в политический».