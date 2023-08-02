Бывший посол США: Украина может вступить в НАТО даже с временно оккупированной территорией

Отмечая растущее понимание союзниками того, что война может закончиться только с вступлением Украины в НАТО, Даалдер сказал: «Альтернативы нет. Дилемма заключается в следующем: если вы связываете членство с окончанием войны, что многие бы хотели, и, откровенно говоря, президент Зеленский это сказал, вы даете России стимул продолжать эту войну. Но теперь есть более глубокое понимание того, что реальность членства в НАТО может изменить характер конфликта, превратив его из военного в политический».

«Я не разговаривал с президентом (Байденом - прим. ред.), но моя оценка из того, что он сказал, и от людей, которые разговаривали с ним, такова, что он пришел к пониманию того, что есть надежда, что контрнаступление будет стратегически успешным, и в этот момент есть перспектива более быстрого перехода к вступлению Украины в НАТО или хотя бы приглашению. Это мое мнение, которым я также поделился с другими в Белом доме. Они не обязательно поддерживают это, но им об этом известно, и сейчас продолжается очень активное обсуждение», - добавил Даалдер.