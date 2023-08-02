Ср, 2.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

РАССЛЕДОВАНИЕ POSTIMEES ⟩ Министерство тайком просит еще четыре года, чтобы ограничить уничтожение природных ценностей

Юлле Харью
, журналист
Facebook Twitter
Comments
Находящемуся под охраной наделенному эффектным видом башмачку настоящему (Cypripedium calceolus) больше всего угрожают изменения среды обитания и уничтожение в результате вырубки леса, осушения и строительных работ, для ограничения которых чиновники ничего не смогли предпринять.
Находящемуся под охраной наделенному эффектным видом башмачку настоящему (Cypripedium calceolus) больше всего угрожают изменения среды обитания и уничтожение в результате вырубки леса, осушения и строительных работ, для ограничения которых чиновники ничего не смогли предпринять. Фото: Shutterstock

Министерство окружающей среды (теперь Министерство климата) умолчало перед общественностью о том, что пытается выторговать у начавшей очередное производство в связи с нарушением Еврокомиссии дополнительные четыре года на то, чтобы положить предел уничтожению природных ценностей, хоть и так тянули резину пятнадцать лет, и даже ускорили темпы уничтожения.

«Природные ценности нуждаются в немедленной защите» – раскритиковала подобный торг и промедление министерства эксперт по лесам Лийз Куресоо из Эстонского фонда природы. «Если государство не в состоянии достаточно быстро изменять правила, должны быть приняты более быстродействующие меры, такие как временное ограничение на вырубку и осушение на охраняемых территориях», – считает она. Мелиорация наносит ущерб гидробиосу и местам обитания в водно-болотных угодьях. Вырубка просто уничтожает среду обитания.

«Аудит, проведенный Государственным контролем, в этом году также показал, что на наших заповедных территориях уничтожаются природные ценности (см. дополнительный материал)», – подчеркнула Куресоо. Государственный контроль критиковал министерство за допущение уничтожения природных ценностей еще в 2008 году, а в 2016 году этой проблемой занялась Еврокомиссия.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх