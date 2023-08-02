Министерство окружающей среды (теперь Министерство климата) умолчало перед общественностью о том, что пытается выторговать у начавшей очередное производство в связи с нарушением Еврокомиссии дополнительные четыре года на то, чтобы положить предел уничтожению природных ценностей, хоть и так тянули резину пятнадцать лет, и даже ускорили темпы уничтожения.
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РАССЛЕДОВАНИЕ POSTIMEES ⟩ Министерство тайком просит еще четыре года, чтобы ограничить уничтожение природных ценностей
«Природные ценности нуждаются в немедленной защите» – раскритиковала подобный торг и промедление министерства эксперт по лесам Лийз Куресоо из Эстонского фонда природы. «Если государство не в состоянии достаточно быстро изменять правила, должны быть приняты более быстродействующие меры, такие как временное ограничение на вырубку и осушение на охраняемых территориях», – считает она. Мелиорация наносит ущерб гидробиосу и местам обитания в водно-болотных угодьях. Вырубка просто уничтожает среду обитания.