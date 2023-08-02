РАССЛЕДОВАНИЕ POSTIMEES ⟩ Министерство тайком просит еще четыре года, чтобы ограничить уничтожение природных ценностей

Находящемуся под охраной наделенному эффектным видом башмачку настоящему (Cypripedium calceolus) больше всего угрожают изменения среды обитания и уничтожение в результате вырубки леса, осушения и строительных работ, для ограничения которых чиновники ничего не смогли предпринять.

Министерство окружающей среды (теперь Министерство климата) умолчало перед общественностью о том, что пытается выторговать у начавшей очередное производство в связи с нарушением Еврокомиссии дополнительные четыре года на то, чтобы положить предел уничтожению природных ценностей, хоть и так тянули резину пятнадцать лет, и даже ускорили темпы уничтожения.