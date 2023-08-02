Землетрясение, произошедшее на ЧМ по футболу, окунуло футболистку в плохие воспоминания: проснулась и услышала крики

Женская сборная Швеции по футболу, участвуя в чемпионате мира среди женщин, стала свидетелем довольно редкого для Новой Зеландии природного явления.

«Я не помню, о чем думала в тот момент. Я разговаривала с отцом по телефону», — сказала член сборной Швеции Анна Сандберг, сообщает Aftonbladet.

Все члены команды даже не заметили толчков.

«Я была так разочарована. Меня спросили, мол, ты почувствовала? А я смотрела матч по телевизору и ничего не заметила», — прокомментировала София Якобссон.

В состав сборной Швеции также входит олимпийская чемпионка 2021 года Оливия Шоу, которая также ощутила на себе землетрясение прошлой недели. Но два года назад на Олимпиаде в Токио она пережила нечто гораздо худшее - куда более сильное землетрясение магнитудой 6 баллов. Она проснулась посреди ночи.