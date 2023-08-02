В Новой Зеландии, принимающей чемпионат мира по футболу среди женщин, в воскресенье вечером произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла.
Землетрясение, произошедшее на ЧМ по футболу, окунуло футболистку в плохие воспоминания: проснулась и услышала крики
Женская сборная Швеции по футболу, участвуя в чемпионате мира среди женщин, стала свидетелем довольно редкого для Новой Зеландии природного явления.
«Я не помню, о чем думала в тот момент. Я разговаривала с отцом по телефону», — сказала член сборной Швеции Анна Сандберг, сообщает Aftonbladet.
Все члены команды даже не заметили толчков.
«Я была так разочарована. Меня спросили, мол, ты почувствовала? А я смотрела матч по телевизору и ничего не заметила», — прокомментировала София Якобссон.
В состав сборной Швеции также входит олимпийская чемпионка 2021 года Оливия Шоу, которая также ощутила на себе землетрясение прошлой недели. Но два года назад на Олимпиаде в Токио она пережила нечто гораздо худшее - куда более сильное землетрясение магнитудой 6 баллов. Она проснулась посреди ночи.
«Я проснулась и услышала крики и плач из разных комнат. Но мы были готовы к землетрясению. Так что мы знали, что с нами все в порядке», — вспомнила Шоу.