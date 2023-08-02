Euroapteek терпит убытки второй год подряд

На экономические результаты за первое полугодие 2022 года повлияли более длительный и тяжелый, чем обычно, сезон простуды и гриппа, а также война в Украине. Вышеупомянутые причины в первую очередь привели к изменению ассортимента и увеличению продаж безрецептурных лекарств, говорится в годовом отчете Euroapteek.

Во второй половине прошлого года продажи компании в значительной степени поддерживались продажами лекарств от простуды и гриппа, а также лекарств, отпускаемых по рецепту, в связи широко распространенным вирусным заболеванием верхних дыхательных путей.

Увеличению товарооборота также способствовали маркетинговые кампании с привлекательными товарными предложениями в аптеках, проводившиеся в течение года.

Сократилось количество сотрудников

По состоянию на конец года в компании работало 328 сотрудников, что на 32 сотрудника меньше, чем в 2021 году, когда в сети Euroapteek было 360 сотрудников. В прошлом году зарплаты и социальное обеспечение составили 6,2 миллиона евро.

В прошлом году существенных инвестиций в основной капитал в компании не было, и на следующий финансовый год инвестиции не планируются.

В 2023 году прогнозируется замедление экономического роста Эстонии из-за инфляции и растущих ожиданий глобальной рецессии. Основные цели Euroapteek в 2023 году – увеличение оборота и прибыльности, оптимизация внутренних процессов и достижение дополнительной эффективности от услуг, предлагаемых франчайзи.

Увеличение доли рынка планируется за счет привлечения новых франчайзинговых партнеров, расширения франчайзинговой сети и расширения каналов продаж собственной продукции. Кроме того, программа обучения сотрудников аптек продолжает улучшать качество обслуживания.

Основное внимание уделяется тому, чтобы сделать аптечную среду более удобной для клиентов, а также маркетинговой поддержке для повышения узнаваемости бренда Euroapteek посредством сильных маркетинговых кампаний.