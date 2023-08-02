Слезы и огромное разочарование: хозяева соревнований вылетели с ЧМ по футболу

Новая Зеландия, совместно с Австралией принимающая чемпионат мира, начала турнир с уверенной победы со счетом 1:0 над женской сборной Норвегии. Во втором матче они неожиданно проиграли филиппинцам 0:1. На последний матч группового этапа против Швейцарии они пришли, зная, что победа впервые в истории выведет команду в 1/8 финала чемпионата мира.

Новая Зеландия прекрасно начала матч, в первом тайме сборная несколько раз была близка к тому, чтобы забить гол. Однако оборона швейцарских девушек устояла и на 15-минутный перерыв команды ушли при ничьей 0:0.

Во втором тайме давление хозяев усилилось, но забить голы не удалось. На восьмой дополнительной минуте судья свистком остановил игру. Поскольку Норвегия в параллельной игре обыграла Филиппины со счетом 6:0, новозеландский турнир завершился.

Заработав ценную ничью, швейцарки с пятью очками стали победителями подгруппы. Норвегия и Новая Зеландия финишировали обе с четырьмя очками, но разница мячей вывела скандинавскую команду в 1/8 финала. Турнир закончился большим разочарованием для Новой Зеландии, так как для продвижения вперед им хватило бы ничьей с Филиппинами.

«Мы все в слезах, хотя должны бы гордиться. Боролись очень жестко. Это большое разочарование», - сказала капитан сборной Новой Зеландии Эли Райли.