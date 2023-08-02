Elron запустит ночные поезда в дни концертов Depeche Mode и The Weeknd

По словам руководителя по связям с общественностью Elron Кристо Мяэ, выступление Depeche Mode и The Weekend на Таллиннском певческом поле – это масштабнейшие мепоприятия этого лета, которые соберут большое количество почитателей музыки. «Чтобы путь домой любителей музыки был быстрым и безопасным, после обоих концертов мы добавим ночной поезд до Кейла», - сообщил он.