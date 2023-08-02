Elron запустит ночные поезда в дни концертов Depeche Mode и The Weeknd

Elron 7 и 13 августа пустит дополнительные ночные спецпоезда в западном направлении, чтобы после полуночи посетители концертов Depeche Mode и The Weeknd смогли доехать до Кейла.
По словам руководителя по связям с общественностью Elron Кристо Мяэ, выступление Depeche Mode и The Weekend на Таллиннском певческом поле – это масштабнейшие мепоприятия этого лета, которые соберут большое количество почитателей музыки. «Чтобы путь домой любителей музыки был быстрым и безопасным, после обоих концертов мы добавим ночной поезд до Кейла», - сообщил он.
Британский ансабль электронной музыки Depeche Mode выступит на Певческом поле 6 августа, а 12 августа – канадский певец The Weeknd. Оба концерта закончатся до полуночи.
Расписание дополнительных поездов:
• 07.08 в 00:30 Балтийский вокзал - Кейла
• 13.08 в 00:30 Балтийский вокзал - Кейла
В случае обоих отправлений пооезд будет останавливаться на всех остановках по пути следования марштура.
Elron рекомендует приобретаь билеты на спецпоезд заранее.