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Elron запустит ночные поезда в дни концертов Depeche Mode и The Weeknd

rus.postimees.ee
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Поезд Elron.
Поезд Elron. Фото: Eero Vabamägi

Elron 7 и 13 августа пустит дополнительные ночные спецпоезда в западном направлении, чтобы после полуночи посетители концертов Depeche Mode и The Weeknd смогли доехать до Кейла.

По словам руководителя по связям с общественностью Elron Кристо Мяэ, выступление Depeche Mode и The Weekend на Таллиннском певческом поле – это масштабнейшие мепоприятия этого лета, которые соберут большое количество почитателей музыки. «Чтобы путь домой любителей музыки был быстрым и безопасным, после обоих концертов мы добавим ночной поезд до Кейла», - сообщил он.

Британский ансабль электронной музыки Depeche Mode выступит на Певческом поле 6 августа, а 12 августа – канадский певец The Weeknd. Оба концерта закончатся до полуночи.

Расписание дополнительных поездов:

• 07.08 в 00:30 Балтийский вокзал - Кейла

• 13.08 в 00:30 Балтийский вокзал - Кейла

В случае обоих отправлений пооезд будет останавливаться на всех остановках по пути следования марштура.

Elron рекомендует приобретаь билеты на спецпоезд заранее.

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