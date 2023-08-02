Это круто! Школьники из Эстонии участвуют в чемпионате мира по шахматам

С 3 по 8 августа в Казахстане при поддержке Freedom Holding Corp. пройдет первый командный чемпионат мира FIDE по шахматам среди школьников (World Schools Team Chess Championship), в котором эстонские школы представлены командой из пяти человек из Нарвского языкового лицея.
Шахматный турнир в прикаспийском городе Актау – первый для команд школьников-любителей. Всего в школьном командном чемпионате мира в возрастных группах до 12 и до 18 лет принимает участие 71 команда из 54 стран. Эстонию представляет команда Нарвского языкового лицея (Narva Keeltelütseum), которая также успешно выступила на школьном чемпионате Эстонии.
«Шахматный союз рад, что Нарвский языковой лицей впервые сможет принять участие в командном чемпионате мира среди школьников (WSTCC) в Актау, Казахстан. Эстонию на предстоящем турнире будут представлять 16-летний Роберт Родин, 15-летний Алексей Помазнев, 12-летний Кирилл Горьков, 12-летняя Алиса Родина и 10-летняя Ника Истратова. Шахматная федерация Эстонии благодарит FIDE и Казахстанскую шахматную федерацию за организацию мероприятия. В то же время, мы благодарны Нарвскому языковому лицею и его директору Надежде Церкашиной, Нарвской городской управе и капитану команды Монике Цыгановой за их неоценимую поддержку и непрерывную работу по популяризации шахматного спорта", - сказала член правления Эстонской шахматной федерации Трийн Нарва.
Freedom Holding Corp. в сотрудничестве с Международной шахматной федерацией (FIDE) и Казахстанской шахматной федерацией помогли перенести соревнования в Казахстан, где также находится одна из штаб-квартир Freedom Holding. По словам генерального директора Freedom Holding Corp., основателя Freedom Finance и председателя Казахстанской шахматной федерации Тимура Турлова, шахматы вновь привлекают внимание всего мира, потому что они объединяют людей и страны.
«Помимо того, что это увлекательный и интеллектуальный вид спорта, шахматы объединяют людей и страны. Я рад, что мы можем внести свой вклад в шахматный спорт, особенно в Казахстане, где проходит большая часть нашего бизнеса», — сказал Турлов.
Согласно исследованию, проведенному FIDE и Европейской шахматной федерацией в 2020 году, более 25 миллионов школьников активно участвуют в шахматной деятельности. Это значительное число показывает всеобщую привлекательность игры и ее положительное влияние на молодежь. Тем не менее, Freedom Finance разделяет стремление FIDE удвоить это число и способствует тому, чтобы шахматы стали доступны большему количеству детей и школ по всему миру.
Генеральный директор FIDE Эмиль Сутовский считает, что межшкольный командный чемпионат мира по шахматам является самым масштабным проектом сотрудничества FIDE и Freedom Finance, направленным на поддержку школьных шахмат. «Межшкольный шахматный турнир — еще один проект, укрепляющий стратегическое партнерство между FIDE и Freedom Finance. На соревнованиях представлены более 50 стран со всего мира, и мы рады возможности провести это важное мероприятие в тесном сотрудничестве с Freedom Holding Corp.», — сказал Сутовский.