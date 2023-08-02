Это круто! Школьники из Эстонии участвуют в чемпионате мира по шахматам

Шахматный турнир в прикаспийском городе Актау – первый для команд школьников-любителей. Всего в школьном командном чемпионате мира в возрастных группах до 12 и до 18 лет принимает участие 71 команда из 54 стран. Эстонию представляет команда Нарвского языкового лицея (Narva Keeltelütseum), которая также успешно выступила на школьном чемпионате Эстонии.

«Шахматный союз рад, что Нарвский языковой лицей впервые сможет принять участие в командном чемпионате мира среди школьников (WSTCC) в Актау, Казахстан. Эстонию на предстоящем турнире будут представлять 16-летний Роберт Родин, 15-летний Алексей Помазнев, 12-летний Кирилл Горьков, 12-летняя Алиса Родина и 10-летняя Ника Истратова. Шахматная федерация Эстонии благодарит FIDE и Казахстанскую шахматную федерацию за организацию мероприятия. В то же время, мы благодарны Нарвскому языковому лицею и его директору Надежде Церкашиной, Нарвской городской управе и капитану команды Монике Цыгановой за их неоценимую поддержку и непрерывную работу по популяризации шахматного спорта", - сказала член правления Эстонской шахматной федерации Трийн Нарва.

Freedom Holding Corp. в сотрудничестве с Международной шахматной федерацией (FIDE) и Казахстанской шахматной федерацией помогли перенести соревнования в Казахстан, где также находится одна из штаб-квартир Freedom Holding. По словам генерального директора Freedom Holding Corp., основателя Freedom Finance и председателя Казахстанской шахматной федерации Тимура Турлова, шахматы вновь привлекают внимание всего мира, потому что они объединяют людей и страны.