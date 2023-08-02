Законы об оружии: пойдет ли Европа по стопам США?

Исследования показывают, что в районах с более высоким уровнем владения оружием количество преступных нападений не снижается. Более того, по данным обзора, проведенного Гарвардским университетом, доступность оружия коррелирует с большим количеством убийств.

В чем тут свобода?

Сторонники либерализации законодательства об оружии в Европе уверены, что, помимо повышения уровня безопасности, оружие делает людей более свободными.

Вот что говорит представитель организации Firearms UK, выступающей за защиту прав на огнестрельное оружие: «Владение оружием - показатель свободного и открытого общества и способности людей жить на своих условиях, стремясь к собственному счастью».

«Когда в обороте находится много оружия, уровень смертности и травматизма значительно выше, - парирует Вуд. – В чем тут свобода?»

Эксперт по торговле оружием, работавший в Amnesty International, также указал на риски для наиболее уязвимых членов общества: «Высокий уровень насилия с применением огнестрельного оружия приводит к тому, что женщины и девочки, молодые и пожилые люди чувствуют, что не могут безопасно ходить по улицам».

«Владение оружием не делает общество более опасным, - возражает Фаваро, - о чем свидетельствуют такие страны, как Швейцария или Чехия, где любой гражданин может приобрести огнестрельное оружие, и многие не отказывают себе в этом. При этом обе страны являются одними из самых безопасных в мире».