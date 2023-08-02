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ИГОРЬ ГРЯЗИН ⟩ Центристы и реформисты по своему существу есть одно и то же

, бывший политик (Центристская партия)
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Игорь Грязин.
Игорь Грязин. Фото: Sander Ilvest
  • Раскол наблюдается не только в Центристской партии
  • У Народного фронта в свое время были совсем другие цели
  • Так хотим ли мы одинаковой бедности для всех?

Теперь, когда Центристская партия разделилась на большевиков и меньшевиков, хотя мы и не знаем, кто стал первыми, а кто - вторыми, имеет смысл задуматься над тем, что стало основой для такого раскола, пишет колумнист Игорь Грязин.

На раскол в Центристской партии стоит обращать внимание еще и по той причине, что подобное разделение можно видеть не только у центристов; его можно наблюдать и у ряда других партий, особенно - у Партии реформ.

Центристская партия и Партия реформ - это по существу одно и то же. Обе партии принадлежат к одной и той же политической группе в Европе - ALDE (Альянс либералов и демократов за Европу), и обе ринулись вместе сломя голову в объединение с довольно глупым названием - «Обновляющаяся Европа». Ирония судьбы в том, что программа с таким же названием есть и у путинской партии, которая не хочет ничего другого, кроме... обновляющейся Европы.

Поражение Юри Ратаса как лидера партии и его уход из нее, в общем, не стали бы чем-то существенно более печальным, чем потеря золотой медали в танцевальном конкурсе. Потому что Ратас ведь сумел выиграть тоже почетную серебряную медаль! Но все это не имеет значения, хотя такие события в политике часто сопровождаются непримиримыми внутренними противоречиями и интригами. В случае с Партией реформ нечто подобное связано с предположением, что Кая Каллас может рано или поздно занять достойное (и, несомненно, заслуженное) место в Европе. Европе нужен такой способный политик в эти трудные времена. Но это не тема данного нашего разговора.

Есть одна большая идея, которая объясняет суть возникающих интриг. Эту идею высказывала Центристская партия, но также и Партия реформ времен Сийма Калласа и Тийта Вяхи. А именно - что все они являются наследниками Народного фронта и продолжают начатую этой организацией политическую линию. Как один из основателей Народного фронта, я подтверждаю, что нет большей лжи, чем эти утверждения.

Хотя позднее Сависаар допустил немало ошибок, изначально он был более или менее решительно против того, что сейчас провозглашает Центристская партия и что делает правительство Партии реформ. Например, повышение налогов точно не входило в число идей, на базе которых был создан Народный фронт.

В Народном фронте большинство из нас читало Хайека, Фридмана, Мизеса и Милля, и мы понимали, что социализм является злом не из-за каких-то злых людей, а потому, что социализм на уровне принципов и морали лжив, как можно прочитать в фундаментальном эссе романтического писателя Оскара Уайльда «Душа человека при социализме» (К сожалению, очень часто этого автора знают только по «Портрету Дориана Грея»).

Основная идея учреждения Народного фронта заключалась в том, что после достижения первостепенной программной цели восстановления независимости Эстонии и выполнении всего для этого необходимого (программа IME, аннулирование пакта Молотова-Риббентропа), нужно будет создать свободные и демократические экономику и государство. Нынешние популистские лозунги - всевозможные дотации, пенсии, средства на проживание, которые провозглашает Танель Кийк - явно находятся вне ценностей Народного фронта и даже выступают против них, просто по той причине, что они являются основой социалистического общества.

Все же это было в Эстонской ССР: пенсии, бесплатные медицина и образование, дешевое электричество (месячный счет в 2,5 рубля при зарплате в 100 рублей), кило масла - 3,50, пиво (правда, кисловатое на вкус, но на голодный желудок оно действовало) - 33 копейки, при этом 11 копеек можно было вернуть за пустую бутылку. Если бы это можно было принять за идеал, а ведь других условий жизни мы не знали, то ничего и не нужно было бы делать, кроме собственно выхода Эстонской ССР из состава СССР.

Если Кийк и его приятели действительно хотят этого «социального государства», тогда придется снова из предшествующих восстановлению независимости времен возвращать Эстонию к ценностям Народного фронта, так что флагов ЭССР могло бы вокруг быть и побольше, чем тот единственный, что был вывешен рядом с несчастным барельефом Юхана Смуула.

Что мы в Народном фронте считали нашей целью? Это «мы» объединяло по-настоящему одаренных людей: это были Уно Мересте, Валве Кирсипуу, Лийна Тыниссон, Калев Кукк, Тоомас Лейманн… И десятки других людей, приверженных свободному рынку. Программной целью было создать экономическую свободу для людей, в том числе свободный рынок и условия, которые позволяли бы людям искать свое счастье (эту идею мы почерпнули из Декларации о независимости США). Быть по-настоящему свободными и не скованными социализмом.

В социалистической Эстонии были всевозможные дотации, но не было ни малейшего благополучия. Было равенство в нищете, и поэтому мы, когда создавали Народный фронт, были чрезвычайно осторожны в отношении равенства, и даже убрали последнее слово из лозунга Французской революции «Свобода, Братство, Равенство».

Однако в дальнейшем у Эстонии дела пошли таким скверным образом, что частная собственность пропала из многих отраслей экономической деятельности, и в результате шагов Партии реформ и Центристской партии были возвращены беды и нищета традиционного социализма.

Сегодня у нас есть государственное лесное хозяйство (RMK), государство само занимается унитазами и другой элегантной собственностью (RKAS, идея принадлежит Сийму Калласу), у нас были две обанкротившиеся авиакомпании, и банкротство третьей уже на подходе. Estonian Air можно назвать банкротным достижением Андруса Ансипа, Nordica - это просто созданная на месте обанкротившейся фирма, в которой зарплата лидера, найденного Партией реформ, составляла 30 000 евро, теперь есть созданная под патронажем правительства Каи Каллас компания Marabu, у которой нет никакой деятельности в Эстонии и чьего банкротства мы все с нетерпением ждем. Помню выступление финна Таскила (Теро Таскила, бывший глава Estonian Air - прим. ред.) во фракции Партии реформ с шестью слайдами и с надменным лицом. Мастера банкротства всегда так выглядят.

Лидерами реформ-социализма были Таави Вескимяги (Elering), Сандор Лийве и Хандо Суттер (Eesti Energia, где они еще раз выполнили ленинский план ГОЭЛРО). Eesti Energia (которая выглядит даже не только социалистической конторой, но и подчиняющейся Коммунистической партии Эстонии отраслью промышленности), государственная «Эстонская железная дорога» (самая большая ошибка Сависаара), государственное паромное сообщение c островами (при этом при бывшем собственнике этих паромов Леэдо услуга работала лучше)… Даже в государственном Эстонском национальном музее государство само продает бутерброды (хотя Горбачев в последние годы существования СССР позволил держать буфеты в учреждениях частным кооперативам).

Социалистическая экономика никуда на пропадала на пройденном к настоящему времени Партией реформ и Центристской партии пути. Если государство не заботится о свободном рынке, рынок может исчезнуть просто по той причине, что возникнут естественные монополии, подавляющие свободу. У нас примером этого могут служить сети бензозаправок, цены на которых меняются настолько гармонично и несправедливо, что там должно было быть заключено соглашение, исключающее конкуренцию между ними.

Так в чем же главное отличие капитализма от социализма? Социалистическая компания, такая, как Eesti Energia, производит электричество настолько дорогим, как ему говорит министерство, то есть действует таким образом, чтобы заслужить одобрение министерства. Если самый важный вопрос для Eesti Energia и прочих таких компаний - «Уважаемое начальство, что мы можем сделать для вас, чтобы вы нас похвалили?», то предприниматель, начинающий свой новый бизнес на свободном рынке, спрашивает «Что бы вы хотели получать?». Ему же нет смысла делать то, что никому не нужно.

Конечно, нужно поддерживать самых бедных людей, выплаты по больничной страховке должны быть выше, и т. д.; но для всего этого необходимо богатство общества, за счет которого можно было бы покрывать эти меры поддержки. Но богатства в государственной экономике не случается, если в производстве не задают тон частные прибыльные предприятия.

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