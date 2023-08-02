ИГОРЬ ГРЯЗИН ⟩ Центристы и реформисты по своему существу есть одно и то же

Если Кийк и его приятели действительно хотят этого «социального государства», тогда придется снова из предшествующих восстановлению независимости времен возвращать Эстонию к ценностям Народного фронта, так что флагов ЭССР могло бы вокруг быть и побольше, чем тот единственный, что был вывешен рядом с несчастным барельефом Юхана Смуула.
Что мы в Народном фронте считали нашей целью? Это «мы» объединяло по-настоящему одаренных людей: это были Уно Мересте, Валве Кирсипуу, Лийна Тыниссон, Калев Кукк, Тоомас Лейманн… И десятки других людей, приверженных свободному рынку. Программной целью было создать экономическую свободу для людей, в том числе свободный рынок и условия, которые позволяли бы людям искать свое счастье (эту идею мы почерпнули из Декларации о независимости США). Быть по-настоящему свободными и не скованными социализмом.
В социалистической Эстонии были всевозможные дотации, но не было ни малейшего благополучия. Было равенство в нищете, и поэтому мы, когда создавали Народный фронт, были чрезвычайно осторожны в отношении равенства, и даже убрали последнее слово из лозунга Французской революции «Свобода, Братство, Равенство».
Однако в дальнейшем у Эстонии дела пошли таким скверным образом, что частная собственность пропала из многих отраслей экономической деятельности, и в результате шагов Партии реформ и Центристской партии были возвращены беды и нищета традиционного социализма.
Сегодня у нас есть государственное лесное хозяйство (RMK), государство само занимается унитазами и другой элегантной собственностью (RKAS, идея принадлежит Сийму Калласу), у нас были две обанкротившиеся авиакомпании, и банкротство третьей уже на подходе. Estonian Air можно назвать банкротным достижением Андруса Ансипа, Nordica - это просто созданная на месте обанкротившейся фирма, в которой зарплата лидера, найденного Партией реформ, составляла 30 000 евро, теперь есть созданная под патронажем правительства Каи Каллас компания Marabu, у которой нет никакой деятельности в Эстонии и чьего банкротства мы все с нетерпением ждем. Помню выступление финна Таскила (Теро Таскила, бывший глава Estonian Air - прим. ред.) во фракции Партии реформ с шестью слайдами и с надменным лицом. Мастера банкротства всегда так выглядят.