ИГОРЬ ГРЯЗИН ⟩ Центристы и реформисты по своему существу есть одно и то же

На раскол в Центристской партии стоит обращать внимание еще и по той причине, что подобное разделение можно видеть не только у центристов; его можно наблюдать и у ряда других партий, особенно - у Партии реформ.

Центристская партия и Партия реформ - это по существу одно и то же. Обе партии принадлежат к одной и той же политической группе в Европе - ALDE (Альянс либералов и демократов за Европу), и обе ринулись вместе сломя голову в объединение с довольно глупым названием - «Обновляющаяся Европа». Ирония судьбы в том, что программа с таким же названием есть и у путинской партии, которая не хочет ничего другого, кроме... обновляющейся Европы.

Поражение Юри Ратаса как лидера партии и его уход из нее, в общем, не стали бы чем-то существенно более печальным, чем потеря золотой медали в танцевальном конкурсе. Потому что Ратас ведь сумел выиграть тоже почетную серебряную медаль! Но все это не имеет значения, хотя такие события в политике часто сопровождаются непримиримыми внутренними противоречиями и интригами. В случае с Партией реформ нечто подобное связано с предположением, что Кая Каллас может рано или поздно занять достойное (и, несомненно, заслуженное) место в Европе. Европе нужен такой способный политик в эти трудные времена. Но это не тема данного нашего разговора.