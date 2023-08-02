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ЭСТОНЦЫ В ИРАКЕ ⟩ Из полевой кухни в лидеры ангелов-хранителей

Эвелин Калдоя
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Капрал Сильвер Карпп.
Капрал Сильвер Карпп. Фото: Martin Hiir

Если перевести с английского дословно, то должность капрала Сильвера Карппа (24) в роте Estcoy-18 звучит как в сказке – он предводитель ангелов-хранителей. В военном эстонском лексиконе то же самое звучит гораздо более прозаично «командир группы личной охраны».

«Когда я приехал сюда, то подумал, что, возможно, не смогу так быстро привыкнуть к этой среде. А на самом деле, когда я приехал, я подумал, что это опять лесной лагерь, но уже на шесть месяцев, – описывает Карпп, для которого Ирак – первая зарубежная операция. – Сейчас такое смешанное чувство, что в какой-то степени я хотел бы вернуться домой, а в какой-то степени мне хочется сказать фельдфебелю роты Кристо Адеру, что хочу остаться подольше».

В то же время Карпп признается, что выход из охлажденной палатки в жару пустыни – ежедневная трудность: «Когда я просыпаюсь утром, в палатке приятно прохладно. Но как только выходишь из палатки и чувствуешь эту жару, думаешь, что лучше бы было на морозе».

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