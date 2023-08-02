ЭСТОНЦЫ В ИРАКЕ ⟩ Из полевой кухни в лидеры ангелов-хранителей

«Когда я приехал сюда, то подумал, что, возможно, не смогу так быстро привыкнуть к этой среде. А на самом деле, когда я приехал, я подумал, что это опять лесной лагерь, но уже на шесть месяцев, – описывает Карпп, для которого Ирак – первая зарубежная операция. – Сейчас такое смешанное чувство, что в какой-то степени я хотел бы вернуться домой, а в какой-то степени мне хочется сказать фельдфебелю роты Кристо Адеру, что хочу остаться подольше».