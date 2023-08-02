Euribor вновь начал расти

Шестимесячный Euribor во вторник по сравнению с понедельником вырос на 0,019 процентных пункта до отметки 3,948 процента.
Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).
Совет Европейского центрального банка на своем заседании 27 июля решил повысить три базовые процентные ставки на 25 базисных пунктов, то есть 0,25 процентных пункта.
Таким образом, совет центробанка решил, что с 2 августа процентная ставка по основным операциям рефинансирования будет составлять 4,25 процента, базовая процентная ставка по кредитам - 4,50 процента, а ставка по депозитам - 3,75 процента. Совет также решил, что процентная ставка, выплачиваемая с обязательных резервов составит 0 процентов.