Бывший министр: напряженность на границах Белоруссии и стран НАТО имеет тенденцию к нарастанию

Поскольку количество участников российской группы наемников «Вагнер» в Белоруссии продолжает расти, это создает угрозу для безопасности не только соседних с Белоруссией стран, но и в некоторой степени для самого белорусского режима, поскольку неизвестно, станет ли Александр Лукашенко сотрудничать с «Вагнером», если между их интересами и целями возникнут расхождения.

Бывший министр также считает, что проникновение двух белорусских вертолетов в воздушное пространство Польши было преднамеренным, так как низкая высота полета затрудняет быструю идентификацию летательных аппаратов. Таким образом проверялась реакция радаров и политиков.

«Мы не можем исключить, что нечто подобное может произойти на границе с Латвией. Не можем исключать риски, что "Вагнер" не будет помогать иммигрантам пересекать границу. Я не имею в виду конкретные военные действия, но мы должны быть готовы к провокациям, особенно с приближением осени, - подчеркнул Пабрикс. - Если ружье появилось, то в какой-то момент оно должно выстрелить. Не будет такого, что вагнеровцы продолжат сидеть в палатках, курить и ничего не делать».

По его словам, все вышеизложенное означает, что Латвия должна быть соответствующим образом подготовлена к реагированию. С одной стороны, готовность уже обеспечена, но вопрос в том, как реагировать в случае беспрецедентных провокаций. «Дело не только в наших военных возможностях, но и в способности быстро действовать на политическом уровне в условиях кризиса. Ситуации не нужно бояться, но лучше подготовиться к худшему и ошибиться в прогнозах, чем легкомысленно подходить к вопросам безопасности», - сказал Пабрикс.

Он отметил, что Латвия должна обеспечить очень хороший обмен информацией с Литвой и Польшей. Всем трем странам также следует согласовать законодательство, чтобы воинские части могли перемещаться через внутренние границы без дополнительных юридических процедур, таких как решения парламента или правительства.