Бывший министр: напряженность на границах Белоруссии и стран НАТО имеет тенденцию к нарастанию

Напряженность на границах Белоруссии и стран НАТО имеет тенденцию к нарастанию, но опасаться провокаций не нужно, сказал агентству ЛЕТА бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
Поскольку количество участников российской группы наемников «Вагнер» в Белоруссии продолжает расти, это создает угрозу для безопасности не только соседних с Белоруссией стран, но и в некоторой степени для самого белорусского режима, поскольку неизвестно, станет ли Александр Лукашенко сотрудничать с «Вагнером», если между их интересами и целями возникнут расхождения.
Бывший министр также считает, что проникновение двух белорусских вертолетов в воздушное пространство Польши было преднамеренным, так как низкая высота полета затрудняет быструю идентификацию летательных аппаратов. Таким образом проверялась реакция радаров и политиков.
«Мы не можем исключить, что нечто подобное может произойти на границе с Латвией. Не можем исключать риски, что "Вагнер" не будет помогать иммигрантам пересекать границу. Я не имею в виду конкретные военные действия, но мы должны быть готовы к провокациям, особенно с приближением осени, - подчеркнул Пабрикс. - Если ружье появилось, то в какой-то момент оно должно выстрелить. Не будет такого, что вагнеровцы продолжат сидеть в палатках, курить и ничего не делать».
По его словам, все вышеизложенное означает, что Латвия должна быть соответствующим образом подготовлена к реагированию. С одной стороны, готовность уже обеспечена, но вопрос в том, как реагировать в случае беспрецедентных провокаций. «Дело не только в наших военных возможностях, но и в способности быстро действовать на политическом уровне в условиях кризиса. Ситуации не нужно бояться, но лучше подготовиться к худшему и ошибиться в прогнозах, чем легкомысленно подходить к вопросам безопасности», - сказал Пабрикс.
Он отметил, что Латвия должна обеспечить очень хороший обмен информацией с Литвой и Польшей. Всем трем странам также следует согласовать законодательство, чтобы воинские части могли перемещаться через внутренние границы без дополнительных юридических процедур, таких как решения парламента или правительства.
Польские СМИ сообщили во вторник, что два белорусских вертолета пролетели над населенным пунктом Беловеж недалеко от польско-белорусской границы. Независимые следователи установили, что вертолеты Ми-24 и Ми-8 проникли на территорию Польши не менее чем на три километра, затем развернулись и улетели обратно в Белоруссию.