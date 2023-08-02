Лето возвращается? В конце недели будет до 29 градусов тепла

В ночь на пятницу будет погода с переменной облачностью. Во многих местах пройдет ливень, а в некоторых местах гроза. Будет дуть южный ветер, 5–10 метров в секунду, на побережье порывы до 15 м/с. Температура от 13 до 18 градусов. Днем будет погода с переменной облачностью. Пройдут ливни, кое-где будет гроза и дожди будут очень сильными. Ветер южный и юго-западный 6–12, на островах и побережье порывами до 17 м/с. Температура от 18 до 23 градусов.

В ночь на субботу будет погода с переменной облачностью, местами пройдут ливни. Ветер юго-западный, 4–10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура от 12 до 17 градусов. Днем также будет погода с переменной облачностью. Местами пройдет дождь. Будет дуть западный ветер со скоростью 3–9 м/с, к вечеру ветер станет слабым, переменного направления. Температура будет 18–23, в Восточной Эстонии до 25 градусов тепла.