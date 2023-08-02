Фото ⟩ На шоссе Раквере-Луйге легковой автомобиль врезался в фургон

Сегодня в 14:36 в полицию поступил звонок, что на 11-м километре шоссе Раквере-Луйге произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Transporter, двигавшегося в направлении Раквере, начал поворачивать налево, когда водитель Volkswagen Touareg, следовавший позади него, потерял внимание и врезался в ехавший впереди микроавтобус.