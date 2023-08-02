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Фото ⟩ На шоссе Раквере-Луйге легковой автомобиль врезался в фургон

Тайри Аланурме Кевин Вольтер
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Авария на 11-м километре шоссе Раквере-Луйге.
Авария на 11-м километре шоссе Раквере-Луйге. Фото: Caspar Sild

Сегодня днем на шоссе Раквере-Луйге в волости Винни, Ляэне-Вирумаа, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Ребенок, находившийся в одной из машин, был доставлен машиной скорой помощи в больницу для медицинского обследования.

Сегодня в 14:36 в полицию поступил звонок, что на 11-м километре шоссе Раквере-Луйге произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Transporter, двигавшегося в направлении Раквере, начал поворачивать налево, когда водитель Volkswagen Touareg, следовавший позади него, потерял внимание и врезался в ехавший впереди микроавтобус.

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