За дело взялось инкассо: Партия правых погрязла в долгах

Правая партия не привела в порядок свои финансы и в очередной раз попала в черный список инкассо фирмы Julianus.
В этот вторник инкассо фирма Julianus объявила, что Партия правых не расплатилась по своим долгам.
Выяснить у лидера партии Лавли Перлинг, что произошло, не удалось. Но это не первый случай, когда партия попадает в список должников.
В июне Postimees также писал, что партию вместе с Лавли Перлинг внесли в черный список Julianus Inkasso. Тогда Перлинг заявила, что не в курсе проблемы.
Вице-председатель партии Кристьян Ванаселья уточнил, что у инкассо фирмы оказались предвыборные долги Omniva. «Мы не знали, что они нас рекламируют, - сказал он. - Мы поддерживали с ними контакт и искали решение для согласования графика платежей, но они делают свою работу, а мы должны быть в состоянии найти решение для скорейшего урегулирования и погашения всех наших долгов», - сказал Ванаселья, отвечающий за финансы партии.
В середине июня задолженность партии составляла 300 000 евро. На сегодня в реестре числится пять непогашенных долгов Партии правых.
LINNA EKRAANID OÜ
Задолженность с 30.03.2023 ; размер задолженности: €3200 - €12800.
Задолженность с 19.03.2023; размер задолженности: €12 800 - €64 000.
Задолженность с 28.02.2023; размер задолженности 640 € - 3200 €
JULIANUS INKASSO OÜ
Задолженность с 17.03.2023; размер задолженности 3200 € - 12800 €
FECTOR AS
Задолженность с 7.03.2023; размер задолженности 640 € - 3200 €