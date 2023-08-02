За дело взялось инкассо: Партия правых погрязла в долгах

В этот вторник инкассо фирма Julianus объявила, что Партия правых не расплатилась по своим долгам.

Выяснить у лидера партии Лавли Перлинг, что произошло, не удалось. Но это не первый случай, когда партия попадает в список должников.

В июне Postimees также писал, что партию вместе с Лавли Перлинг внесли в черный список Julianus Inkasso. Тогда Перлинг заявила, что не в курсе проблемы.

Вице-председатель партии Кристьян Ванаселья уточнил, что у инкассо фирмы оказались предвыборные долги Omniva. «Мы не знали, что они нас рекламируют, - сказал он. - Мы поддерживали с ними контакт и искали решение для согласования графика платежей, но они делают свою работу, а мы должны быть в состоянии найти решение для скорейшего урегулирования и погашения всех наших долгов», - сказал Ванаселья, отвечающий за финансы партии.

В середине июня задолженность партии составляла 300 000 евро. На сегодня в реестре числится пять непогашенных долгов Партии правых.

LINNA EKRAANID OÜ

Задолженность с 30.03.2023 ; размер задолженности: €3200 - €12800.

Задолженность с 19.03.2023; размер задолженности: €12 800 - €64 000.

Задолженность с 28.02.2023; размер задолженности 640 € - 3200 €

JULIANUS INKASSO OÜ

Задолженность с 17.03.2023; размер задолженности 3200 € - 12800 €

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