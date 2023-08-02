Глава полиции Беличев передал свою униформу в музей

1 августа Музей полиции и Департамент полиции и пограничной охраны продлили договор сотрудничества, и генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев передал в коллекцию музея свою униформу для уличных мероприятий.
Эгерт Беличев выразил благодарность за деятельность Музея полиции по ознакомлению общественности с профессией полицейского. «Хорошее сотрудничество между Департаментом полиции и пограничной охраны и Музеем полиции продолжается уже более десяти лет. За это время музей превратился в излюбленное место посетителей. Здесь представлена как недавняя история, так и современная работа эстонской полиции. Именно благодаря проведенным в Раквере часам юный посетитель музея может выбрать в будущем профессию полицейского, следователя или пограничника. Поэтому я искренне благодарю всех, кто связан с повседневной деятельностью Музея полиции и делает его посещение запоминающимся для детей», - сказал Эгерт Беличев.
По словам директора Музея полиции Андруса Ээсмаа, музей прилагает немалые усилия к тому, чтобы дети могли на практике ознакомиться с работой полицейского. «Благодаря сотрудничеству с Департаментом полиции в коллекцию музея был передан бывший в употреблении инвентарь, а также современное оборудование. Значительная часть наших экспонатов такова, что их можно потрогать руками и использовать. Особая привлекательность музея заключается в том, что здесь можно не только посмотреть на работу полиции через стекло, но и попробовать многие вещи на практике», - сказал Ээсмаа.
Во время подписания договора о сотрудничестве руководитель департамента передал музею свою униформу для уличных мероприятий, которая является первым комплектом униформы высшего руководителя полиции, цветом которой является зелёный. Ранние экспонаты этой же коллекции включают повседневную форму предыдущего генерального директора департамента Эльмара Вахера, а также униформу красного цвета, принадлежавшую Айну Сеппику, когда тот занимал должность генерального директора Департамента полиции в начале 90-х годов.
Во время праздничного мероприятия гостей развлекал лев Лео. Сувенирный магазин музея пополнила кружка с гербом полиции.
Музей полиции был открыт в 2013 г. Он представляет собой интерактивный тематический парк-музей для всей семьи. Музей знакомит посетителя с основными сферами деятельности полиции, а также собирает и хранит информацию об историческом наследии организации. Здесь можно, в числе прочего, испытать полицейское снаряжение, взять отпечатки пальцев, почувствовать себя участником спецподразделения или специалистом следственной лаборатории, измерить скорость движения автомобиля, а также скорость собственной реакции. В музее есть игровая комната, во внутреннем дворе музея выставлены вертолёт, мотоцикл и модель полицейского участка, а также имеется площадка с дорожной разметкой.