Глава полиции Беличев передал свою униформу в музей

Эгерт Беличев выразил благодарность за деятельность Музея полиции по ознакомлению общественности с профессией полицейского. «Хорошее сотрудничество между Департаментом полиции и пограничной охраны и Музеем полиции продолжается уже более десяти лет. За это время музей превратился в излюбленное место посетителей. Здесь представлена как недавняя история, так и современная работа эстонской полиции. Именно благодаря проведенным в Раквере часам юный посетитель музея может выбрать в будущем профессию полицейского, следователя или пограничника. Поэтому я искренне благодарю всех, кто связан с повседневной деятельностью Музея полиции и делает его посещение запоминающимся для детей», - сказал Эгерт Беличев.

По словам директора Музея полиции Андруса Ээсмаа, музей прилагает немалые усилия к тому, чтобы дети могли на практике ознакомиться с работой полицейского. «Благодаря сотрудничеству с Департаментом полиции в коллекцию музея был передан бывший в употреблении инвентарь, а также современное оборудование. Значительная часть наших экспонатов такова, что их можно потрогать руками и использовать. Особая привлекательность музея заключается в том, что здесь можно не только посмотреть на работу полиции через стекло, но и попробовать многие вещи на практике», - сказал Ээсмаа.