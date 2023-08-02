Осторожно: летом увеличивается число мошенничеств в сфере туризма

Помимо телефонных звонков, мошенники часто создают сайты, которые либо очень похожи на сайты известных туристических агентств или крупных авиакомпаний, либо просто делают очень выгодные предложения. Действительно, планируя поездку в интернете и используя поисковые системы, можно найти невероятно выгодные предложения по авиабилетам, бронированию гостиниц и аренде автомобилей. «Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то, скорее всего, речь идёт о мошенничестве», - говорит Кийк.

По мнению Кийка, если вы попали на неизвестный туристический портал с невероятно выгодными предложения, стоит также погуглить его название, чтобы узнать, что о нем писали в прошлом. Хорошим подспорьем может стать, например, Tripadvisor, где путешественники делятся своими впечатлениями. Стоит также проверить, есть ли у щедрого поставщика услуг реальный адрес, и если да, то почему бы не зайти на Google Street View и не посмотреть, что на самом деле находится по этому адресу.

«Если эти шаги не убедят вас в том, что это настоящий туристический портал, то лучше рассмотреть вариант с известной и уважаемой туристической компанией», - говорит Кийк.

Вводя в поисковую систему ключевые слова, связанные с путешествиями, или просматривая социальные сети, вы в какой-то момент можете нарваться на другой вид мошенничества - на розыгрыш туристического пакета или авиабилета, которого на самом деле не существует. Цель таких розыгрышей - получить данные людей.

«Следует всегда внимательно следить за тем, где и какую информацию вы о себе вводите, - подчеркнул Кийк. - Необходимо также думать о том, в чем вам предлагают принять участие в данный момент, и спрашивать себя, является ли это предложение достоверным и правдоподобным».