Осторожно: летом увеличивается число мошенничеств в сфере туризма

По данным полиции, с начала этого года жители Эстонии потеряли из-за мошенников более 3,1 млн евро, причем больше всего денег мошенники выманили с помощью электронных писем и инвестиционных афер. По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, мошеннические звонки раздаются у людей чаще летом, когда люди больше путешествуют.
«Как правило, именно иностранный номер или номер с необычным началом свидетельствует о классическом мошенническом звонке. Однако в путешествиях и поездках это может не вызывать подозрений, так как предполагается, что кто-то звонит, например, из забронированного жилья или компании по прокату автомобилей. Такой возможностью охотно пользуются мошенники», - пояснил Кийк.
Другим распространенным способом мошенничества на протяжении многих лет являются пропущенные звонки с иностранных номеров, при перезвоне на которые взимается очень высокая плата. Также распространены звонки с иностранных номеров, на которые отвечают молчанием или отключают, вынуждая перезванивать на подставной номер. В пиковые туристические сезоны такие схемы также используют тот факт, что люди более склонны отвечать на звонки из-за границы.
Кроме того, по словам Кийка, следует запомнить правило: ни один надежный поставщик услуг не будет требовать у клиента по телефону данные банковской карты или доступ к его банковскому счету. Так поступают только мошенники, которые пытаются запутать людей, приводя веские аргументы и оправдания.
«Если вы быстро отвечаете на звонок и сообщаете данные своего банковского счета, вам обещают решить проблемы, о которых шла речь в телефонном разговоре. Уверяют, что только так можно избежать нежелательных негативных последствий в дальнейшем. Но это - очевидная ловушка», - добавил Кийк.
По словам специалиста по борьбе с мошенничеством, существуют различные причины, по которым мошенники выбирают потенциальных жертв. Часто это случайность, а если несколько звонков из тысячи оказываются успешными, то результат для мошенников положительный.
Помимо телефонных звонков, мошенники часто создают сайты, которые либо очень похожи на сайты известных туристических агентств или крупных авиакомпаний, либо просто делают очень выгодные предложения. Действительно, планируя поездку в интернете и используя поисковые системы, можно найти невероятно выгодные предложения по авиабилетам, бронированию гостиниц и аренде автомобилей. «Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то, скорее всего, речь идёт о мошенничестве», - говорит Кийк.
По мнению Кийка, если вы попали на неизвестный туристический портал с невероятно выгодными предложения, стоит также погуглить его название, чтобы узнать, что о нем писали в прошлом. Хорошим подспорьем может стать, например, Tripadvisor, где путешественники делятся своими впечатлениями. Стоит также проверить, есть ли у щедрого поставщика услуг реальный адрес, и если да, то почему бы не зайти на Google Street View и не посмотреть, что на самом деле находится по этому адресу.
«Если эти шаги не убедят вас в том, что это настоящий туристический портал, то лучше рассмотреть вариант с известной и уважаемой туристической компанией», - говорит Кийк.
Вводя в поисковую систему ключевые слова, связанные с путешествиями, или просматривая социальные сети, вы в какой-то момент можете нарваться на другой вид мошенничества - на розыгрыш туристического пакета или авиабилета, которого на самом деле не существует. Цель таких розыгрышей - получить данные людей.
«Следует всегда внимательно следить за тем, где и какую информацию вы о себе вводите, - подчеркнул Кийк. - Необходимо также думать о том, в чем вам предлагают принять участие в данный момент, и спрашивать себя, является ли это предложение достоверным и правдоподобным».
Думать, прежде чем действовать, и скептически относиться к чересчур выгодным предложениям путешествий от неизвестных компаний - вот ключ к тому, чтобы избежать финансовых потерь. Трудно остановить мошенников, действующих в других странах, и трудно вернуть уже переведённые мошенникам деньги. Тем не менее, если вы стали жертвой мошенничества и в результате потеряли деньги, следует немедленно обратиться в банк и полицию.