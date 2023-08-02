«Новости в 7» за 2 августа: из-за кого страдает эстонская экономика, медвежья услуга Сийма Калласа однопартийцам, исследуем закулисье парома в Хельсинки

Сегодня в выпуске:

- Плохие экономические показатели заставляют эстоноземельцев затягивать пояса и даже думать об отъезде. Что о нынешней ситуации думают эксперты и жители столицы, выяснял наш корреспондент

- Коротко по Эстонии: какие продукты питания за год подорожали больше всего; погода в июле сильно отличалась от нормы - каким будет август; что делать, если встретите на улице дикое животное?

- Тысяча евро в год - такой вариант автоналога то ли в шутку, то ли всерьез предложил старожил эстонской политики Сийм Каллас. Его слова вызвали гнев оппонентов, а число подписей против введения налога стало расти еще быстрее

- Миллионы килограммов мусора, сотни волонтеров и почти два года труда. Как побережья самой бедной африканской страны превращаются обратно из свалок в красивые пляжи.

- Международная панорама: надо ли готовиться к дефициту оливкового масла; аномальная жара в Иране дала отдых работникам и невероятно, но факт - немцы полюбили безалкогольное пиво!

- Эксклюзивная экскурсия для нашей съемочной группы - старшие офицеры одного из паромов разрешили нам заглянуть в самые важные и скрытые от пассажиров отсеки судна. А наш репортер даже помог готовить еду на камбузе!