В июне объем горючего сланца, используемого для производства энергии, сократился на 45%

Щепы в июне использовали 311 353 кубометра, на 21,3% меньше в годовом сравнении и на 32,7% меньше, чем в мае, сообщил Департамент статистики.

Отходов деревоперерабатывающей промышленности использовали 70 881 кубометр, на 74,4% меньше в годовом сравнении и на 28,3% меньше, чем в мае. Древесных гранул использовали 2777 тонн, примерно в 8,5 раза больше, чем в июне 2022 года, и в 4,4 раза больше, чем в мае.

Использование природного газа сократилось по сравнению с маем на 27,3%, а в годовом сравнении на 13,4% и составило 4 391 кубометр. Использование сланцевого масла сократилось за год на 22,9%, но выросло за месяц на 90,6% и составило 856 тонн.

Легкого топливного масла в июне использовали 91 тонну, а тяжелого 5 тонн, в мае соответствующие объемы составили 139 и 5 тонн. В июне прошлого года они составили 132 тонны и 57 тонн. Кускового торфа использовали 27 тонн, тогда как в мае использовали 81 тонну. В июне 2022 года использовали 114 тонн кускового торфа и 15 тонн фрезерованного.