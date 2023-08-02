Почему Украине разрешено атаковать цели на территории РФ?

В то время как российская армия продолжает массированные и непрекращающиеся атаки на гражданские объекты в Украине с помощью ракет и беспилотников, в Германии идет дискуссия о том, может ли и Украина наносить удары по объектам на территории России. И каким образом?

Поводом для этого послужило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что война постепенно возвращается в Россию. По словам украинского лидера, удары по военным объектам и символическим центрам России являются неизбежным, естественным и абсолютно справедливым процессом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война возвращается на территорию страны-агрессора. Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Имеет ли право Украина атаковать цели на территории России?

Согласно международному праву, государство, подвергшееся нападению, имеет право на защиту. Это включает в себя и удары по территории нападающей стороны с целью уничтожения военных объектов, инфраструктуры и военного командования агрессора. Эти атаки могут также осуществляться в глубине страны и не ограничиваются непосредственно фронтом. Нападения на гражданское население не допускаются международным правом ведения войны.

Разумеется, удары по оккупированным Россией территориям, таким, например, как Крымский полуостров, который юридически относится к Украине, также допустимы. Точно так же и нападения на российский флот в Черном море подпадают под действие международного права.

Какое оружие может использовать Украина для ударов по территории РФ?