Жизнь взаймы. Со 2 августа мир будет жить «в кредит» у планеты и будущих поколений

На этой неделе защитники природы отмечают так называемый Всемирный день экологического долга (Earth Overshoot Day).
Эта печальная дата означает, что к началу августа человечество уже исчерпало все природные ресурсы, которые планета способна восстановить за год, и начинает жить за счет «экологического кредита», то есть фактически «в долг» у будущих поколений.
Впервые День экологического долга был рассчитан больше полувека назад, в 1970 году, и тогда он пришелся на 29 декабря, то есть «опережал» календарный год всего на пару дней.
Однако с тех пор дата эта наступает все раньше, поскольку население нашей планеты продолжает расти - а параллельно еще и богатеть, что оказывает дополнительное давление на окружающую среду.
Уже к 1990 году Всемирный день приходился на 11 октября; в 2000-м - на 23 сентября; 2010 - на 8 августа.
В текущем году свой «кредитный лимит» человечество исчерпало уже 2 августа.
Живем не по средствам?
При этом важно помнить, что 1 января, с началом нового года, наш долг не «обнуляется», а продолжает накапливаться - просто отсчет начинается с начала.
Согласно подсчетам Глобальной сети экологического следа (GFN), человечество давно живет не по средствам. Чтобы обеспечить текущие потребности мирового сообщества в возобновляемых ресурсах (другими словами, чтобы они своевременно восполнялись естественным путем), необходимо 1,75 таких планет, как наша Земля.
То есть ежегодно мы «перебираем» отпущенный планетой «бюджет» примерно на три четверти.
А это, в свою очередь, ведет к истощению окружающей среды - исчезновению лесов, дефициту продовольствия, повышению кислотности океана и другим тяжелым последствиям для планеты и ее жителей.
Именно для этого и отмечается Всемирный день экологического долга - это напоминание всем нам, жителям Земли, о том, что будущее нашей планеты под угрозой.
Экологи напоминают, что внести свой вклад в сокращение экологического долга может каждый из нас, изменив свой образ жизни. Например, употребляя в пищу меньше мяса (особенно красного), перерабатывая мусор и бережливо расходуя электроэнергию.