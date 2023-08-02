Жизнь взаймы. Со 2 августа мир будет жить «в кредит» у планеты и будущих поколений

Эта печальная дата означает, что к началу августа человечество уже исчерпало все природные ресурсы, которые планета способна восстановить за год, и начинает жить за счет «экологического кредита», то есть фактически «в долг» у будущих поколений.

Впервые День экологического долга был рассчитан больше полувека назад, в 1970 году, и тогда он пришелся на 29 декабря, то есть «опережал» календарный год всего на пару дней.

Однако с тех пор дата эта наступает все раньше, поскольку население нашей планеты продолжает расти - а параллельно еще и богатеть, что оказывает дополнительное давление на окружающую среду.

Полусъеденный торт в форме Земли. Фото: EPA

Уже к 1990 году Всемирный день приходился на 11 октября; в 2000-м - на 23 сентября; 2010 - на 8 августа.

В текущем году свой «кредитный лимит» человечество исчерпало уже 2 августа.

Живем не по средствам?

При этом важно помнить, что 1 января, с началом нового года, наш долг не «обнуляется», а продолжает накапливаться - просто отсчет начинается с начала.

Согласно подсчетам Глобальной сети экологического следа (GFN), человечество давно живет не по средствам. Чтобы обеспечить текущие потребности мирового сообщества в возобновляемых ресурсах (другими словами, чтобы они своевременно восполнялись естественным путем), необходимо 1,75 таких планет, как наша Земля.

То есть ежегодно мы «перебираем» отпущенный планетой «бюджет» примерно на три четверти.

А это, в свою очередь, ведет к истощению окружающей среды - исчезновению лесов, дефициту продовольствия, повышению кислотности океана и другим тяжелым последствиям для планеты и ее жителей.

Именно для этого и отмечается Всемирный день экологического долга - это напоминание всем нам, жителям Земли, о том, что будущее нашей планеты под угрозой.