Мужчина лежал на земле рядом с железнодорожной остановкой. «Что с ним случилось?»

Во вторник вечером женщина, сошедшая с поезда на остановке «Китсекюла» в Таллинне, заметила лежащего на земле на другой стороне дороги человека. «С ним был еще один человек, который, видимо, звал на помощь. Был ли этот человек в состоянии сильного алкогольного опьянения или у него были проблемы со здоровьем?» - спросила она.
Женщина, сошедшая с поезда на остановке «Китсекюла» в 21:00 во вторник вечером, заметила мужчину, лежащего на асфальте рядом с остановкой, у дороги. «К нему подошел другой мужчина, хотел помочь, а так как у него в руке был телефон, то было похоже, что он вызывает скорую помощь», - сказала она, желая узнать, были ли у лежащего на земле человека проблемы со здоровьем или он выпил слишком много алкоголя и упал.
Он не был доставлен в больницу
Мари Аава, руководитель по связям с общественностью Центра тревоги, сообщила, что вчера в 20:45 к ним поступил вызов. «Звонивший сообщил, что на остановке «Китсекюла» находится мужчина с признаками алкогольного опьянения. Прибыла машина скорой помощи, но, насколько нам известно, в больницу он не был доставлен», - уточнила Аава. Что дальше случилось с мужчиной, неизвестно.