Мужчина лежал на земле рядом с железнодорожной остановкой. «Что с ним случилось?»

Женщина, сошедшая с поезда на остановке «Китсекюла» в 21:00 во вторник вечером, заметила мужчину, лежащего на асфальте рядом с остановкой, у дороги. «К нему подошел другой мужчина, хотел помочь, а так как у него в руке был телефон, то было похоже, что он вызывает скорую помощь», - сказала она, желая узнать, были ли у лежащего на земле человека проблемы со здоровьем или он выпил слишком много алкоголя и упал.