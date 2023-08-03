«Пошли рубить шашкой налево-направо»: смена советских названий улиц будоражит Нарву

В Интернете снова разгорелась острая дискуссия в связи с тем, что один из членов горсобрания, член фракции Respekt Антон Праткунас, написал на свой странице в Фейсбуке, что улицы в Нарве должны быть переименованы. Таким образом, Антон предлагает проверить, “кто из депутатов с уважением относится к Эстонии, а кто бредит советским прошлым”.
По мнению Министерства финансов, помимо улиц Даумана и Тиймана в Нарве, неудобными остаются ещё несколько названий: улицы 26 июля, Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Михаила Горбача и Игоря Графова. Названы они были в честь бойцов Красной армии.
По словам Праткунаса, важность переименования улиц была объяснена нарвитянам еще весной, когда в город приезжал профессор международного права Тартуского университета Лаури Мялксоо. На встрече Мялксоо заявил, что нарвитянам необходимо понять боль эстонцев после того, как СССР оккупировал страну.
«Это улицы, названные именами красноармейцев, которые для Эстонии не являются героями, а солдатами оккупационной советской армии», - поддержал профессора Антон Праткунас.
Но проблема в том, что далеко не все нарвитяне считают СССР оккупантами и поэтому по-другому смотрят на смену названий улиц. «Кажется, некоторые остались при своем мнении даже после этой встречи», - заявил Антон.
По словам депутата, независимость Эстонии была восстановлена 20 августа 1991 года, а переименованием улиц занялись лишь 30 лет спустя. Вопросы, связанные с переносом памятников и переименованием улиц раньше могли восприниматься намного спокойнее благодаря их своевременности. «Но сейчас эти нормальные для любого государства действия вызывают бурю эмоций еще и в свете развязанной в Украине войны, потому что русскоязычное население видит во всём проявление придуманной ими "русофобии" и, почему-то, неуважение к себе», - добавил Праткунас.
Антон уверен, что причина сильной ненависти по отношению к идее сменить названия кроется в ностальгии некоторых жителей. «В Нарве живет большое количество людей, которые родились и выросли в советское время, некоторые до сих пор по нему ностальгируют. Большинство сегодняшних горожан приехали в Нарву после войны, строили этот город заново, забыв его прежнюю эстонскую историю. Они живут своими ценностями, застряв в прошлом. Это их право и их эмоции. Но нам сейчас стоит сосредоточиться не на прошлом, а на будущем», - считает Праткунас.
История с изменением названий улиц тянется еще с января - сначала депутатами было одобрено решение о переименовании улиц Альберта-Августа Тиймана и Анциса Даумана, которые превратились с Солдина и Кивилинна соответственно. Но поскольку министерство снова подняло этот вопрос, остаться в стороне у горсобрания не получится. Однако мнения внутри горсобрания тоже разделились.
«Я считаю, что Нарве это не нужно, так как борьба с историей еще ни к чему хорошему не приводила», - заявил депутат Алексей Евграфов. «В данном случае мы говорим о четырех бойцах, которые погибли в Нарве или ее окрестностях, борясь с нацистами. Фашизм - это вещь, которой в мире быть вообще не должно. У этих ребят и мысли не было, что они оккупируют Эстонию, они боролись с нацистами и именно за это отдали свою жизнь», - добавил он.
Евграфов считает, что сейчас у власти находятся люди, которые давно хотели предпринять те действия, которые предпринимают сейчас - меняют названия улиц, убирают памятники. По словам депутата, нынешняя власть просто поймала конъюнктурные настроения своих избирателей. «Они оседлали своего любимого коня и пошли рубить шашкой налево-направо», - отметил Евграфов.
Судя по всему, у нарвитян - и обычных жителей, и депутатов, довольно разное отношение к принципам морали и нравственности, а также каждый очень по-своему видит историю Нарвы в частности и мира вообще. Правда, велика вероятность, что жителей города опять не спросят, чего бы им действительно хотелось.
По мнению нарвского журналиста Романа Викулова, например, при идеальном раскладе Нарвское горсобрание одобрит подготовленный проект, согласно которому 4 улицы не должны быть переименованы, а государство обжалует это решение в суде.
«Тогда депутаты выполнят волю большинства нарвитян, а в том, что большинство против переименования, я ни на секунду не сомневаюсь. А в суде, в рамках прений с опорой на закон выяснится, воевали ли советские солдаты в 1944 году на территории Эстонии против восстановления республикой независимости, или против нацизма в Европе. Это будет важный прецедент», - заявил Викулов.
В любом случае, нельзя исключать возможность того, что история со сменой названия улиц закончится также, как и история с танком. Се ля ви.