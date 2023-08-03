«Пошли рубить шашкой налево-направо»: смена советских названий улиц опять будоражит Нарву

История с изменением названий улиц тянется еще с января - сначала депутатами было одобрено решение о переименовании улиц Альберта-Августа Тиймана и Анциса Даумана, которые стали Солдина и Кивилинна соответственно. Но, поскольку министерство снова подняло этот вопрос, остаться в стороне у горсобрания не получится. Однако мнения внутри горсобрания тоже разделились.

Комментарии к посту Праткунаса в нарвской Facebook-группе. Фото: Postimees

«Я считаю, что Нарве это не нужно, так как борьба с историей еще ни к чему хорошему не приводила», - заявил депутат Алексей Евграфов. «В данном случае мы говорим о четырех бойцах, которые погибли в Нарве или ее окрестностях, борясь с нацистами. Фашизм - это вещь, которой в мире быть вообще не должно. У этих ребят и мысли не было, что они оккупируют Эстонию, они боролись с нацистами и именно за это отдали свою жизнь», - добавил он.

Евграфов считает, что сейчас у власти находятся люди, которые давно хотели предпринять те действия, которые предпринимают сейчас - меняют названия улиц, убирают памятники. По словам депутата, нынешняя власть просто поймала конъюнктурные настроения своих избирателей. «Они оседлали своего любимого коня и пошли рубить шашкой налево-направо», - отметил Евграфов.