Студия Postimees: экономика подождет, автоналог – важнее?

Почему восстановление экономики Эстонии снова откладывается? Автоналог стал результатом налоговой паники? Государство не обязано помогать и строить?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире предприниматель, председатель правления Союза производителей мебели Энн Вескимяги. Смотрите интервью в 13:00!
- Как можно оценить налоговые решения правительства?
- Стоит ли автоналог увеличить до 1000 евро в год?
- Государство не обязано строить дороги?
- Налог на сверхприбыли банков и энергосектора невозможен?
- Почему восстановление экономики вновь откладывается?
- За счет чего экономика Литвы растет, а наша падает?
- Нужно ли готовиться к росту безработицы? Что будет осенью?
- Авиакомпания Nordica несет убытки. История Estonian Air ничему не научила?