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Студия Postimees: экономика подождет, автоналог – важнее?

13:00 Энн Вескимяги
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Почему восстановление экономики Эстонии снова откладывается? Автоналог стал результатом налоговой паники? Государство не обязано помогать и строить?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире предприниматель, председатель правления Союза производителей мебели Энн Вескимяги. Смотрите интервью в 13:00!

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