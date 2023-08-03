Необычное шоу ⟩ Лошади с тяжелой судьбой и балерины станцуют вместе

Уже совсем скоро, 12 августа, в Päite Loomapark состоится очередной День добра. Для гостей предусмотрена обширная развлекательная программа, в том числе и конный балет – уникальное для нашей страны шоу, в котором переплетены, казалось бы, совершенно несовместимые элементы: балет с самыми настоящими балеринами. И лошади – самые настоящие. Правда, особые – с очень сложными судьбами, часто спасенные с бойни и требующие к себе особого подхода.
Мария Гольцман – художественный руководитель Goltsman Ballet и Эльза Тооме – конный «хореограф» Päite Loomapark те самые два человека, благодаря которым затанцевали не только люди, но и лошади. И благодаря которым про конный балет знают не только в Пяйте.
- Конный балет – довольно неожиданное явление.
Мария: Конный балет имеет очень богатую историю, он зародился во Франции еще при Людовике XIV, и это было роскошное шоу, с декорациями, специально написанной авторской музыкой, артистами. Костюмы шились не только людям, но и лошадям. Так что развлечение было очень дорогое, поистине королевское. В наше время конный балет есть в Австрии – в Вене, в Испании, Германии. Ну, и у нас, в Эстонии.
- Как вообще возникла эта неожиданная идея?