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Необычное шоу ⟩ Лошади с тяжелой судьбой и балерины станцуют вместе

Инна Мельникова
, cпортивный редактор
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Конный балет - не новое явление в мире, но уникальное для Эстонии.
Конный балет - не новое явление в мире, но уникальное для Эстонии. Фото: Anastasia Kivistik

Уже совсем скоро, 12 августа, в Päite Loomapark состоится очередной День добра. Для гостей предусмотрена обширная развлекательная программа, в том числе и конный балет – уникальное для нашей страны шоу, в котором переплетены, казалось бы, совершенно несовместимые элементы: балет с самыми настоящими балеринами. И лошади – самые настоящие. Правда, особые – с очень сложными судьбами, часто спасенные с бойни и требующие к себе особого подхода.

Мария Гольцман – художественный руководитель Goltsman Ballet и Эльза Тооме – конный «хореограф» Päite Loomapark те самые два человека, благодаря которым затанцевали не только люди, но и лошади. И благодаря которым про конный балет знают не только в Пяйте.

- Конный балет – довольно неожиданное явление.

Мария: Конный балет имеет очень богатую историю, он зародился во Франции еще при Людовике XIV, и это было роскошное шоу, с декорациями, специально написанной авторской музыкой, артистами. Костюмы шились не только людям, но и лошадям. Так что развлечение было очень дорогое, поистине королевское. В наше время конный балет есть в Австрии – в Вене, в Испании, Германии. Ну, и у нас, в Эстонии.

- Как вообще возникла эта неожиданная идея?

Мария: Мы познакомились с хозяйкой Päite Loomapark Ксенией Клочковой и Эльзой Тооме. Ксения ежегодно делает День добра – это очень интересное благотворительное мероприятие в поддержку спасенных животный (сейчас в Пяйте их уже около 200), на котором проводятся всевозможные мастер-классы, экскурсии, выступления артистов и прочее прекрасное. У меня возникла мысль выступить там с детьми из нашей балетной студии. А Ксюша предложила свой вариант: «а давай девочки будут танцевать, а лошадки будут вокруг них красиво скакать!» Так все и началось.

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