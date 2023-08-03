Глава M-Sport: гарантирую, что что ради Оття сделаем все, что возможно

Соревновавшийся в последние годы в составе Hyundai Отть Тянак перешел в M-Sport в надежде побороться за титул чемпиона мира. Теоретически, это по-прежнему возможно, хотя за пять этапов до завершения серии чемпионата мира Тянак отстает от лидера Калле Рованперя на 66 очков.

«В данный момент у нас очень большой дефицит скорости по сравнению с Toyota и Hyundai. В прошлом году была совсем другая история», - сказал Тянак в интервью порталу Autosport.

Правда, в прошлом году Тянак также остался без победы на домашнем этапе чемпионата мира, но зато праздновал триумф по ту сторону залива. Однако сравнивать эти годы нельзя. Во-первых, сейчас вместо Hyundai у Тянака Ford. Во-вторых, в прошлом году привыкли к новым гибридным машинам. Больше особых сюрпризов нет.

«В Финляндии нужно будет работать по максимуму, чтобы сохранить темп. Посмотрим, что получится. Мы обязательно попробуем, но нам пока некуда добавить мощностей. Но в любом случае мы выложимся по полной», — добавил Тянак.

M-Sport в этом сезоне уделил основное внимание улучшению настроек и подвески. По словам главы команды Рича Милленера, ведется кропотливая работа.

«Мы должны продолжить работу и дать Оттю все, что в наших силах. Могу гарантировать, что команда сделает все возможное, - отметил Милленер. – Мы все очень преданы своей работе и нынешние результаты расстроили команду так же сильно, как Оття. Все понимают, что заслуживают большего, но мы должны продолжать работу».