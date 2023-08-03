Касса: готовьтесь морально, осенью начнется рост безработицы

Хотя лето обычно помогает людям найти дополнительную работу, этим летом уровень безработицы неуклонно растет. «На конец июля в стране насчитывалось около 51 000 безработных, а уровень безработицы составил 7,6%. Безработица имеет устойчивую тенденцию к росту на протяжении всего лета, включая июль. Обычно весной и летом уровень безработицы снижается (сезонные работы и т.д.), но этим летом он, как правило, оставался стабильным или увеличивался из-за отсутствия предложений о работе», - сказала Анника Коппель, руководитель отдела коммуникаций Кассы страхования от безработицы.