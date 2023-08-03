На чемпионате мира по стрельбе из лука за путевку на Олимпийские игры будут бороться Реэна Пярнат и Трийну Лилиенталь

В этом году на чемпионате мира особенно много спортсменов и конкуренция высока – речь идет о соревнованиях, на которых разыгрываются путевки на Олимпийские игры в Париже. Для эстонских лучников это также крайне важное мероприятие.

После Европейских игр, которые прошли в конце июня (на них от лучников, выступающих со спортивным луком, благодаря своим результатам смогла выступить только Реэна Пярнат) чемпионат мира – первое соревнование, на которых лучшие лучники нашей страны смогут бороться за места на ОИ 2024. Именно поэтому сборная Эстонии представлена ​​на ЧМ-2023 составом, подходящим для женской сборной, сборной и смешанной команды. В соревнованиях в Берлине в дисциплине спортивного лука выступили Реэна Пярнат, Трийну Лилиенталь, Бесси Касак, Мярт Оона, Хендрик Ыун, Танель Каасик.

На чемпионате мира в этом году соревнуется особенно большое количество участников: 167 мужчин, 140 женщин, 35 женских команд, 47 мужских команд, 57 смешанных команд. После квалификационного раунда по спортивному луку в борьбе за места на Олимпийские игры от Эстонии остались только Реэна Пярнат и Трийну Лилиенталь.

Мярт Оона завершил соревнования на 109-м месте, Танель Каасик на 145-м месте и Хендрик Ыун на 160-м месте. Бесси Касак завершила чемпионат мира на 122-м месте. Реэна Пярнат и Трийну Лилиенталь, которые продолжат соревнование в личном зачете, завершили предварительные этапы на 57-м и 81-м месте соответственно. Женская команда Эстонии по спортивному луку (Пярнат/Лилиенталь/Касак) завершила соревнования на 27-м месте, мужская команда (Оона/Каасик/Уун) на 43-м месте; смешанная команда (Пярнат/Оона) на 38-м месте.