Президент Алар Карис: составители автоналога сами не понимают, зачем он нужен

«Налогового закона еще нет, зато есть калькуляторы, вы можете подсчитать и напрячься, что с вами будет и сколько придется выложить за свою машину», – сказал Алар Карис.

«Даже составители автоналога не понимают, зачем именно он нужен. То это необходимо для сохранения окружающей среды, то для пополнения госказны – все это вызывает недоумение», – считает глава государства.

Карис придерживается позиции, что прежде чем что-то придумывать, следует знать анализ и факты, стоящие за этим делом.