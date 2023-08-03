Президент Эстонии Алар Карис сказал Maaleht, что даже составители автоналога не понимают, для чего он вообще нужен.
Президент Алар Карис: составители автоналога сами не понимают, зачем он нужен
«Налогового закона еще нет, зато есть калькуляторы, вы можете подсчитать и напрячься, что с вами будет и сколько придется выложить за свою машину», – сказал Алар Карис.
«Даже составители автоналога не понимают, зачем именно он нужен. То это необходимо для сохранения окружающей среды, то для пополнения госказны – все это вызывает недоумение», – считает глава государства.
Карис придерживается позиции, что прежде чем что-то придумывать, следует знать анализ и факты, стоящие за этим делом.
«А не так, что появилась политическая идея и лишь тогда вы смотрите, соответствуют ли какие-либо анализы или факты этой политической идее», – добавил Карис.