Приобрести недвижимость в ближайшие годы планирует каждый десятый

Из проведенного в этом году в первый раз исследования рынка и бюро недвижимости выяснилось, что 12 процентов жителей Эстонии планируют в течение ближайших трех лет взять квартиру в аренду, а 7 процентов - собираются сдать в аренду свою недвижимость. Не планируют совершать никаких сделок с недвижимостью в ближайшие три года 73 процента жителей.

«Мужчины активнее как покупают недвижимость, так и сдают ее в аренду, тогда как снимать жилье мужчин и женщин планирует поровну», - прокомментировала результаты опроса его организатор Анастассия Лесмент. «Самой активной на рынке аренды недвижимости является, по понятным причинам, возрастная группа от 15 до 24 лет. Значительная часть из них нуждается в арендной площади в связи с учебой в другом городе или поселке», - добавила Лесмент.

Покупкой недвижимости и ее сдачей в аренду активнее всего занимаются люди 25-34-летние жители.