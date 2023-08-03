В Таллиннском университете открылся дополнительный набор

В Таллиннском университете c 3 по 9 августа во время дополнительного набора можно подать документы на эстоноязычные и иноязычные учебные программы. Также открыт дополнительный прием на специальность общегосударстенного значения – направление «Школьная психология» в рамках учебной программы «Психология».
Во время дополнительного приема заявление можно подать на одну учебную программу, сделать это могут только эстонские граждане и те, кто постоянно проживает в Эстонии. Документы подаются в инфосистеме поступления SAIS.
На уровне бакалавриата для подачи заявлений открыты пять англоязычных программ: «Кросс-медиа», «Правоведение», «Междисциплинарные социальные науки», «Политика и управление» и «Междисциплинарные гуманитарные науки» – Artes Liberales.
На уровне магистратуры документы можно подать на три учебные программы на английском языке: «Управление коммуникациями», «Международные отношения» и «Права человека в цифровом обществе».
Открыты две платные учебные программы на эстонском языке: «Правоведение» (бакалавриат) и «Организационное поведение» (магистр).
Кроме того, открыт набор в докторантуру по направлению «Социология».
Подать документы и заявление на бумажном носителе можно 8 августа, вступительные экзамены состоятся 9-11 августа. Дополнительную информацию о приеме можно найти здесь.