В Таллиннском университете открылся дополнительный набор

Во время дополнительного приема заявление можно подать на одну учебную программу, сделать это могут только эстонские граждане и те, кто постоянно проживает в Эстонии. Документы подаются в инфосистеме поступления SAIS.

На уровне бакалавриата для подачи заявлений открыты пять англоязычных программ: «Кросс-медиа», «Правоведение», «Междисциплинарные социальные науки», «Политика и управление» и «Междисциплинарные гуманитарные науки» – Artes Liberales.

На уровне магистратуры документы можно подать на три учебные программы на английском языке: «Управление коммуникациями», «Международные отношения» и «Права человека в цифровом обществе».

Открыты две платные учебные программы на эстонском языке: «Правоведение» (бакалавриат) и «Организационное поведение» (магистр).

Кроме того, открыт набор в докторантуру по направлению «Социология».