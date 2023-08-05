ИНТЕРВЬЮ ⟩ Художник Екатерина Кузнецова: Нарва – идеальное место для возрождения традиций Ингрии

В 11 лет я поступила в художественную школу имени Иогансона при институте Репина, где в детстве учились и мои родители, а дедушка был директором этой школы. После я училась в Санкт-Петербургском училище имени Рериха на кафедре реставрации, живописи и темперы. Но мне уже тогда хотелось заниматься изготовлением книг и работать по коже, а этому, к сожалению, в училище не учили. Так что мне пришлось осваивать многие вещи самостоятельно.

- У тебя очень высокий уровень профессионализма работы с кожей. Где ты осваивала профессию художника-переплетчика книги?

- В Петербурге. Работала в музее старинной графики «Печатня», что в Петропавловской крепости, в качестве литографа. Также работала в Мастерской уникальной книги в издательстве «Вита-Нова» художником-переплетчиком. Мы создавали уникальные переплеты ручной работы для частных коллекционеров. Один из таких переплетов, «Борис Годунов» А.С.Пушкина, который был сделан мной и по моему эскизу, позже был продан на благотворительном аукционе за 3 млн рублей!

- Ты родилась, училась и работала в Петербурге. Как ты оказалась в Нарве?